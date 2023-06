Milagros Rodríguez cuenta que perdió la tarjeta de prepago que usaba para el Tren Ligero y este mes ha batallado para conseguir otra. “Pensé que iba a comprarla en cualquier estación, pero no hay. Primero fui a la de Mexicaltzingo y nada. Luego fui a la de Zapopan Centro dos veces. En División del Norte tampoco. Fui a la de Juárez porque pensé que allí habría, y no. En el módulo le pregunté a la trabajadora de Mi Movilidad dónde podía encontrar una tarjeta y me dijo que no sabía”.

Rodríguez comenta que le sugirieron ir al Peribús, pero no le pareció una solución práctica. “No me queda de pasada para nada y no voy a andar paseándome por toda la ciudad”.

Laura Panuco llegó a la Estación Juárez a comprar una tarjeta y no tuvo suerte. Relata que hace dos meses le dio el plástico a su hija y desde entonces no ha podido hallar otro. “He preguntado a los guardias en todas las máquinas que hay en el Centro y no tienen. El problema de no tener tarjeta es que aunque en el Tren tienes el univiaje (un boleto de papel para pagar 9.50 pesos) no obtienes descuento en transbordos para el Trolebús y el Macrobús”.

A través de Transparencia, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) y la Coordinación de Gestión del Territorio solamente respondieron de manera general que estas se pueden adquirir en cualquier máquina de venta y recarga ubicadas en las estaciones del Tren, el Peribús y el Macrobús, pero en un recorrido realizado por este medio no se encontraron tarjetas nuevas en las estaciones Juárez, Plaza Universidad, Guadalajara Centro, Zapopan Centro, San Juan de Dios, San Andrés y Cristóbal de Oñate.

“Los estragos de la pandemia han causado escasez de microcomponentes a nivel global, con ello el Siteur se ha encargado de atender el abasto en las máquinas expendedoras de tarjetas (en las tres líneas)”, destaca la Coordinación de Gestión del Territorio.

Ante esta situación, el Siteur contesta que esta semana “el 100% de las máquinas” contarán con tarjetas a la venta.

