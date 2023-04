A pesar de la resolución judicial emitida el 11 de abril de 2023, en conferencia de prensa el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, aseguró que seguirán trasladando la basura al predio de “El Cielo” puesto que cuentan con todas las normas y lineamientos ambientales para operar.

“Estaremos presentando los argumentos del porqué no se debe de cerrar ante el juez , respetándolo, y para eso tengo entendido que tenemos 10 días, a partir de mañana, 10 días hábiles para hacer y presentar y combatir el dictamen de la juez federal. Vamos a presentar pruebas de todo lo que presentan los demandantes, de que no hay escurrimiento de lixiviados, de que no hay olores, de que está soportado, de el observatorio de personas que van incluido la Universidad de Guadalajara y que estamos nosotros preparados para el tema de las lluvias que vaya a haber escurrimiento de lixiviados hacia la parte urbana. Eso es lo que nosotros estamos con peritos, con empresas responsables, incluso estamos involucrando al propio gobierno del Estado de Jalisco. Ojo, no olvidemos que el que nos regula y el que nos entregó los permisos, por lo que estaremos agotando todos los amparos, toda la ruta jurídica como todos tenemos derecho y estaremos operando. yo espero que no sea necesario entrar a desacatos, porque recordemos es un tema de si cierro mañana 'El Cielo' ¿dónde voy a meter 400 toneladas de basura que generan los tonaltecas cada día?, aseveró el alcalde.

¿Qué pasa con la basura en Tonalá?

En diciembre del año pasado, la basura en el municipio de Tonalá llegó a un punto crítico cuando se cerró el basurero de Matatlán. En las calles se acumulaban montañas de basura y el conflicto con la empresa Caabsa por los horarios de recolección y la falta de rutas terminó por no dar abasto, razón por la cual el Gobierno municipal solicitó a las autoridades correspondientes del estado disponer el predio de “El Cielo” como un punto momentáneo de transferencia de basura.

Frente a la crisis, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial aprobó la solicitud concesionando el espacio hasta el último día de septiembre, sin embargo hace una semana por medio de instrumentos legales habitantes de los vecindarios de las colonias de Jauja, La Ladrillera y Santa Paula lograron el fallo a su favor por parte de la juez primero de distrito en materia Administrativa, Civil y del Trabajo, María Gabriela Ruiz Márquez, que concedió una suspensión temporal de la transferencia de basura.

"El gobierno municipal que encabeza Sergio Chávez Dávalos empezó a enfrentar el problema de la basura. Las soluciones parciales que se han ido dando han estado siempre apegadas a las normas ecológicas de otra manera la autoridad correspondiente nunca nos hubiera otorgado un permiso. Hoy fue notificado el gobierno municipal respecto del amparo que tanto inquietaba a personas y a medios de comunicación, hoy se recibe la notificación y la pregunta, ¿qué va a pasar con 'El Cielo'? 'El Cielo' va a seguir operando, por varias razones de entrada el presidente municipal de acuerdo al artículo 115 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos está obligado a brindar el servicio de la recolección de el traslado y la disposición final de la basura, evidentemente, bueno pues hay una litis de por medio que nos permite seguir operando. Les voy a leer textual una parte de lo del resolutivo que emana precisamente del juzgado primero descrito en materia administrativa civil y de trabajo en el estado de Jalisco que dice lo siguiente: 'Se entenderá negada la suspensión concedida si a la fecha se encuentran Íntegra y totalmente ejecutados los actos reclamados' qué es lo que viene reclamando en su derecho muchos ciudadanos que no haya lixiviados; no hay lixiviados, que no ha llamado olores; no hay malos olores, se está en regla; se tienen los permisos de la autoridad ecológica correspondiente. Luego, entonces no vamos a dejar de prestar el servicio, lo digo como autoridad municipal, no vamos a dejar prestar el servicio de la recolección de basura del traslado y la disposición final”, enfatizó el Director de Comunicación Social, José Mendoza Navarro.

¿Cuál será el destino de la basura en Tonalá?

Frente a la demanda civil y las presiones por abandonar el cese de actividades en el cielo respecto al tema de la basura, el presidente municipal de Tonalá anunció la edificación de la nueva planta de Transferencia Metropolitana Oriente.

El nuevo espacio estará dispuesto en el nuevo Periférico Oriente y la zona de Santa Rita, el nuevo punto de transferencia garantizará una operación estratégica y logística para operar sin malos olores ni flujos de lixiviados. Su dimensión es de 11 mil metros cuadrados, al final de su desarrollo estará bardeada, rodeada de árboles en el entorno, dispuesta con concreto hidráulico, una estructura de lámina y contará con una planta tratadora confinada en un área totalmente cerrada que estará bajo el cargo exclusivo del municipio de Tonalá, es decir, que caabsa y ningún otro municipio tendrán injerencia.

El proyecto consta de una inversión de poco más de 49 millones de pesos, en donde intervienen el Gobierno del Estado, el municipio de Guadalajara, el municipio de El Salto y el municipio de Tonalá, estos tres últimos aportarán en presupuesto lo equivalente a las toneladas de basura que dejarán en el nuevo depósito, se precisó, además, la posible inclusión de algunas zonas del municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Laura espera ser entregada, de acuerdo con el alcalde, entre finales de octubre y la primera quincena de noviembre, puesto que la concesión en el espacio de el cielo será entregada saneada el último día de septiembre.

