Más de la mitad de las empresas de Jalisco ven impacto negativo por reducción de jornada laboral

El Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex) dio a conocer que el 53% de las empresas de Jalisco ven impacto negativo en la propuesta de reforma que contempla la reducción de jornada laboral de 48 a 40 horas.

De acuerdo con un estudio del organismo el impacto sería de 24 mil 258 millones de pesos al año.

El presidente del organismo empresarial, Raúl Flores López, reconoció la importancia de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en México. Sin embargo pidió que la reducción de la jornada laboral sea de manera gradual ya que si no está técnicamente sustentado puede generar impactos negativos significativos en la operación y finanzas de las empresas, especialmente en las micro, pequeñas y medianas (MIPYMES).

A través del sondeo a empresas afiliadas se detectó que el 53 por ciento manifiesta un impacto negativo en la operatividad y finanzas en su empresa.

Las principales preocupaciones incluyen: aumento en los costos laborales (contratación, sueldos, cargas sociales). Asimismo, la falta de personal para cubrir nuevos turnos también fue un factor importante, especialmente en sectores que requieren operación continua como el comercio, hospitalario, construcción e industrias.

Otra de las preocupaciones fue la reducción en la productividad, afectando tiempos de entrega y atención al cliente. Sumado a ello, el incremento en costos de producción y afectación a la rentabilidad, lo que podría llevar a un aumento de precios de productos y servicios.

Por estos factores, una reducción inmediata de la jornada no permitiría a las empresas, en particular aquellas que operan seis o siete días a la semana, reorganizarse de manera eficiente. Requieren tiempo y recursos para una reestructura de procesos, tareas y personal; de lo contrario, deberán obtener los costos con el mismo equipo de trabajo, lo que no sería ideal porque no se cumple con más descanso efectivo para los colaboradores.

Lee también: Rutas de camiones detendrán sus recorridos HOY en Zapopan

Además de los retos directos, las empresas ya enfrentan un contexto económico incierto y complejo como las amenazas arancelarias, bajas expectativas de crecimiento económico y un mercado laboral complejo debido a la dificultad para cubrir vacantes. El ánimo para invertir en Jalisco ha caído 17% en el último año; una reforma mal implementada podría empeorar el escenario.

“Proponemos un análisis de todos estos factores e impactos que tendría en las empresas, con base en ello considerar una implementación escalonada, que permita a las empresas adaptarse sin comprometer empleos de los cuales dependen familias en México”, dijo Raúl Flores López.

Finalmente dijo que desde Coparmex Jalisco participarán en los foros donde reiteramos nuestro apoyo a mejorar la calidad de vida de los colaboradores, pero exigimos que estos se implementen con responsabilidad, con criterios técnicos y con un acompañamiento real para las empresas en especial para las mipymes.

NA