"Tengo 30 años trabajando y nunca falté": Reconocen antigüedad de jardineros en su Día

Para premiar el esfuerzo de los trabajadores de Parques y Jardines, el gobierno de Guadalajara reconoció a 56 empleados de la que llamaron 'el área más chambeadora' de los Servicios Públicos municipales.

Como parte del Día del Jardinero, que se celebra el 6 de enero desde 1990 en Guadalajara, las autoridades del Municipio ofrecieron un desayuno para los trabajadores, en una convivencia en la que hubo regalos y entrega de reconocimientos.

La comida fue servida en al aire libre, en las inmediaciones de las oficinas de la dependencia municipal, ubicada sobre Calle del Zoológico 500, en la Colonia Huentitán El Bajo, donde pusieron decenas de mesas bajo carpas para tener sombras. También había un escenario donde hicieron entrega de los reconocimientos.

TE PUEDE INTERESAR: Activan Alerta Atmosférica en San Martín Hidalgo y Tala por incendio

El desayuno, compuesto por un guiso y chilaquiles, contó con servicio de meseros y bebidas para comodidad de los invitados, entre ellos, coordinadores municipales, regidores, el alcalde interino y los propios jardineros.

"Las de Parques y Jardines es la gente que más le chambea, son 763 mujeres y hombres teniendo chingona la ciudad", dijo el coordinador de Servicios Públicos Municipales, Miguel Ángel Felix Gastelum.

Durante el desayuno, el Ayuntamiento reconoció a los trabajadores que cumplieron 20, 25, 30, 35 y 36 años de servicio a la ciudad, entre ellos Paulo César Guerola Zermeño, quien heredó el oficio de su padre que también era jardinero del gobierno municipal.

Paulo César ingresó a la Dirección de Parques y Jardines a los 17 años, desde entonces ha laborado 25 años encantado de su trabajo por la fraternización entre sus compañeros.

"Hay días cargados, días livianos, pero es una jornada divertida, yo la agarro como pasatiempo, es algo que quiero mucho, mi trabajo. A mí me gusta mucho maquinar, cortar el pasto. Uno se va familiarizando con ellos, ya los tomas como tu familia, para mí no sólo son mis compañeros", dijo el trabajador reconocido.

La zona de áreas verdes favorita de Paulo César es la del Centro Históricos, pues dice que al ser más bella de la ciudad es la que más atrae turistas y es la que mejor refleja el trabajo de su equipo.

Paulo César Guerola Zermeño ha laborado 25 años. EL INFORMADOR/J.DIAZ

La amistad y compañerismo entre los trabajadores de esta área fue destacada por varios de los empleados y fue palpable durante el desayuno, en ambiente de bromas y buen humor.

Por ejemplo, Alfonso Murillo, quien recientemente se jubiló y fue reconocido por sus 30 años de servicio en el área de riego, dijo q ue lo más disfrutable de sus actividades es el trabajo en equipo.

"Me gusta mucho lo que hago y el conjunto que tengo con la gente que está a mi lado, el llevarse bien y estar de acuerdo con el trabajo de los demás hace que todo salga mejor", explicó Murillo.

Tan es así, que aseguró que sus 30 años laborados, jamás faltó al trabajo.

"Entré de 17 años, el 16 de marzo de 1993, me invitó un primo que trabajaba aquí, desde entonces sigo aquí, ninguna falta he tenido en el jale, cuando a uno le gusta el trabajo ahí estás aferrado", declaró.

Otra de las cosas que más disfruta Alfonso es compartir el aprendizaje de su trabajo. "Yo cuando entré no sabía nada, me metí y me fijaba en lo que hacían los demás, el chiste es fijarse en lo que hacen y aprender de tu trabajo, ahora los chavos ven el mío y aprenden", detalló.

Alfonso Murillo fue reconocido por sus 30 años de servicio en el área de riego. EL INFORMADOR/J.DIAZ

Otro de los servidores reconocidos fue José Mena, quien es el de mayor antigüedad, con 36 años prestados al servicio como chofer, Mena también entró a la dependencia municipal a los 17 años, y el compañerismo en el área es lo que la ha impulsado no renunciar a su trabajo.

Como parte de los festejos por el Día del Jardinero, los invitados partieron Rosca de Reyes y recibieron electrodomésticos regalados rifados con un tómbola.

José Mena reconocido por 36 años laborando com chofer. EL INFORMADOR/J.DIAZ

PUEDES LEER: Protestan para exigir salida de la Guardia Nacional de Ocotlán

Presumen uniformes

Durante el reconocimiento al personal de Parques y Jardines, el coordinador de Servicios Públicos Municipales, Miguel Ángel Felix Gastelum, destacó que para dignificar su labor, su coordinación destinó 15 millones de pesos para la compra de uniformes nuevos para los trabajadores. Con esto, los jardineros de Guadalajara estrenarán un total de 49 mil prendas.

"Es una de las direcciones clave para que nuestra ciudad sea una de las más hermosas. Es un equipazo. La chamba más importante es la que hacen ustedes, porque sin su trabajo no se cerraría la pinza. Es una de las áreas más importantes, donde se nota el manejo de los impuestos", dijo el alcalde interino de Guadalajara, Francisco Ramírez Salcido, durante su discurso.

El alcalde añadió que están analizando la posibilidad de entregar algún incentivo económico para los empleados que se encargan de dar mantenimiento a 3 millones 815 mil metros cuadrados de territorio, distribuidos en 742 espacios públicos en toda la ciudad.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Cierra industria tequilera 2023 con casi 600 millones de litros de producción

Origen del Día del Jardinero en Guadalajara

El Día del Jardinero se conmemora en la ciudad desde 1990, cada 6 de enero. Sus inicios se relacionan a una pequeña celebración donde el Ingeniero José de Jesús Ruiz Pacheco entregaba rosca de reyes y chocolate caliente al personal de esta área. Posteriormente se acordó realizar este festejo con todos los servidores públicos de Parques y Jardines.

YC