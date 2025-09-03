La noche de este lunes se registró un sismo de 4.4 grados de magnitud en el Estado de Colima, mismo que se habría sentido también en el Estado de Jalisco.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ), reportó que el movimiento telúrico se registró a 0.5 kilómetros del Este de Manzanillo, Colima, a una profundidad de 16 kilómetros, según las estimaciones de la Red Sísmica del Estado de Jalisco.

Así mismo lo confirmó el Sismológico Nacional, con la diferencia de que señaló, el movimiento se originó a 15 kilómetros del Noreste de Manzanillo. Hasta el momento no ha alertado sobre réplicas.

Aunque algunas alarmas móviles alertaron del sismo segundos antes de su ocurrencia, muchas de las personas en Zona Metropolitana de Guadalajara dijeron no haberlo percibido, a diferencia de la costa del Estado, donde de acuerdo con la UEPCBJ, sí se percibió.

Hasta el momento no se reportan afectaciones. Sin embargo, se empezarán recorridos para constatar que todo se encuentra bajo control.

En caso de notar afectaciones en el domicilio o las calles de su colonia o localidad, las y los jaliscienses pueden reportarlas al número de emergencias 9-1-1.

Colima activa protocolos

Luego del reporte sobre el sismo, la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) del Gobierno del Estado de Colima informó que activó los protocolos correspondientes, señalando que el mismo fue perceptible en Manzanillo y otros municipios de la entidad.

"La Unidad Estatal de Protección Civil ha activado los protocolos correspondientes de seguridad y el personal operativo da seguimiento. Exhortamos a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y evitar replicar falsos rumores", indicó la dependencia estatal.

YC