Temacapulín: Gobernador rechaza decisión sobre presa El Zapotillo

La propuesta presentada este domingo por pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo de mantener la altura de la presa El Zapotillo a 80 metros, con 42 de embalse y un posible túnel, fue rechazada por el gobernador de Jalisco luego del evento realizado esta mañana en la plaza principal de Temacapulín, en el cual estuvo presente el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Lo anterior, dijo el gobernador de Jalisco, debido a que, en primer lugar, desconoce quiénes son las personas que han conformado los grupos técnicos de las asambleas que tomaron la decisión, mismas que fueron llevadas a cabo por los pobladores desde la primer visita de López Obrador, el pasado 14 de agosto, para debatir y analizar la mejor opción para los tres poblados.

“Lo que no entendemos es qué fue lo que hoy se propuso exactamente, porque lo que se habló es de grupos técnicos de las comunidades que yo no sé quiénes sean, ni conozco su propuesta ni sé qué implique, y lo que se me hace poco serio es que nos inviten a una reunión en la que se van a exponer las cosas de esta manera. No creo que sea la forma en la que se puedan definir proyectos técnicos de esta envergadura”, dijo.

Para el gobernador, la mejor opción continúa siendo la cortina de la presa a 80 metros de altura con un embalse de 60 metros, pues dicho proyecto ya había garantizado que ninguno de los tres poblados se inundarían. Con la propuesta de la asamblea, dijo, no se sabe si el agua alcanzará a llegar a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Lo que nosotros hemos pedido y en lo que hemos insistido es en que ya nos dejemos de este tipo de reuniones, que se tomen las decisiones, que se etiqueten los recursos y que se retome la obra, porque las garantías están dadas de que no se van a inundar los pueblos y me parece que seguir alargando este tema no es la ruta correcta”, añadió el gobernador.

Abuchean a gobernador en Temacapulín

Aunado a ello, dijo, el abucheo con el cual fue recibido a su llegada a Temacapulín fue hecho por grupos simpatizantes de Morena “que pretenden hacer un tema político-electoral” que fueron capaces de montar “una escena” durante el evento.

“Yo lo que quisiera es que la decisión se tome, y cuantas reuniones tenga que aguantar y cuantas ofensas y gritos tenga que tolerar, estoy listo para hacerlo por el bien que se tome una decisión que le sirva a Jalisco”, añadió.

Por ello, señaló, en los próximos días se acercará de nuevo a la Federación para presentar un nuevo planteamiento “serio y viable” sobre el tema, pues lo ocurrido el día de hoy, consideró, es un “sinsentido”.

“Temos que tomar ya decisiones. El problema es que cada día que pasa nos acerca más a un año que puede ponerse duro, igual que fue este año, en términos de la situación de nuestras presas y fuentes de abastecimiento. Lo que yo voy a seguir insistiendo es que cada día que se pierde estamos poniendo en riesgo la viabilidad de una ciudad tan importante como lo es Guadalajara”, señaló.

IM