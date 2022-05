Taxis de app Jalisco: Robos y hasta homicidios; investigan 64 delitos arriba de ese transporte

Lo que era un día común de trabajo se convirtió, en cuestión de minutos, en una amarga experiencia para Rafael, que fue asaltado mientras prestaba servicio en una aplicación de Empresa de Redes de Transporte (ERT). El conductor relató que los hechos ocurrieron en diciembre pasado cuando recogió a un par de sujetos que solicitaron un viaje rumbo a la colonia Moderna, pero antes de llegar a su destino lo amagaron con un arma y lo golpearon para luego despojarlo de su vehículo.

“Cuando menos pensé ya me tenían con el cuchillo en el costado y me exigieron salirme de la avenida y meterme por calles laterales. Fue cuestión de minutos, me hicieron estacionarme, me golpearon y me bajaron; no dio tiempo de nada”, dijo. Comentó que presentó una denuncia para hacer efectivo el seguro del auto que localizaron semanas después.

La Fiscalía de Jalisco (FE) informó, vía una solicitud de transparencia, que de 2018 a la fecha, abrió 64 carpetas de investigación por delitos cometidos en automóviles de ERT. La dependencia estatal detalló que han detenido a 24 personas relacionadas con esas denuncias.

Han sido denunciados principalmente robos, daño a las cosas o lesiones, pero también tienen registro de al menos tres casos de homicidio en los años 2018, 2019 y 2021.

Además, la Fiscalía estatal reportó una investigación de un caso de violación que involucra a un prestador de servicio de este tipo de transporte.

Según el registro oficial, el año 2020 fue el de mayor incidencia con 19 investigaciones abiertas, en el primer trimestre de este año se presentaron cinco denuncias por presuntos delitos cometidos en autos de ERT.

La Secretaría de Transporte tiene pendiente habilitar el registro digital de autos y conductores que dan servicio vía aplicaciones de ERT, mientras que en el Congreso estatal se analiza una reforma para que cada vehículo cuente con un código QR de identificación, el uso obligatorio de gafete para los conductores y que los choferes acrediten cursos de capacitación en materia de perspectiva de género y derechos humanos, además de endurecer las penas si un conductor atenta contra una usuaria y comete delito de abuso sexual, violación o feminicidio.

