Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 11 de enero de 2026

El clima en El Salto para este domingo 11 de enero prevé que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se informó, el clima presenta un 72% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 12 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Martes 13 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Jueves 15 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 14 y temperatura mínima de 12

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

