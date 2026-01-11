Domingo, 11 de Enero 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el domingo 11 de enero de 2026

El clima en Chapala para este domingo 11 de enero informa que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 53%.

Según se comunicó, el clima presenta un 59% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Lunes 12 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Martes 13 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Jueves 15 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 13

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 14

