También recortan gasto a Fiscalía de Jalisco

La Fiscalía del Estado también tuvo un recorte en los recursos que recibe. De acuerdo con la información disponible en el portal de Gobierno en línea, en su apartado de transparencia presupuestal, a la bolsa de dos mil 819 millones 898 mil pesos que le etiquetaron para este año le aplicaron una reasignación con la que le redujeron 38 millones 683 mil pesos.

Las partidas afectadas son la de servicios personales (usada para pago de nómina y prestaciones) y la de inversiones financieras (destinada a erogaciones especiales y a la adquisición de bienes muebles e inmuebles).

En 2020, la Fiscalía estatal enfrentó una situación similar: tenía asignados dos mil 747 millones y al cierre del año, tras ajustes, quedó en dos mil 422 millones.

Este medio de comunicación publicó ayer que a pesar de la violencia y los pendientes en materia de seguridad, durante el año pasado el Gobierno de Jalisco ejerció sólo cuatro mil 325 millones a través de la Secretaría de Seguridad, cuando tenía destinados cinco mil 154 millones, según el Censo Nacional de Gobierno y Seguridad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Se resaltó que mientras se dejaron de ejercer esos recursos, Jalisco se convirtió en la Entidad con más fosas clandestinas en el país y con el mayor número de desaparecidos en la actual administración, de acuerdo con el Gobierno federal.

En el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) 2021, elaborado por el Inegi, Jalisco es séptimo lugar en presupuesto asignado a su Fiscalía. Lo superan la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Baja California y Chihuahua.

En cuanto al número de personal, la Fiscalía tiene la cuarta plantilla más grande a nivel nacional, con cuatro mil 398 empleados adscritos a la dependencia. En el CNPJE del 2020 se reportaron cuatro mil 264 trabajadores en áreas de procuración de justicia.

En la revisión hecha por el Inegi no se incluyó a Jalisco en el análisis de servicios periciales, pues a nivel estatal esa función la realiza el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), que no está adscrito a la Fiscalía. Por esta razón el censo no reporta el número de cadáveres resguardados, ni las cifras de actividades en laboratorios y otras unidades.