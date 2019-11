Sólo 4 de cada 100 motos en Jalisco están aseguradas

Desde hace dos años, Juan Manuel usa una motocicleta como medio de transporte. La compró a crédito y hace poco la terminó de pagar con lo que gana como repartidor. Nunca le ha pasado por la mente la idea de contratar un seguro para su vehículo. “Apenas la acabo de pagar y ya no quiero soltarle más. De todas formas, nunca he chocado. Mejor nada más me ando con cuidado”, dice.

La moto de Juan es una de las más de 475 mil que, según las cifras del Inegi, circulaban en Jalisco durante 2018. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) precisa que sólo 21 mil de ellas tienen un seguro contratado. Es decir, apenas cuatro de cada 100.

En el Congreso estatal se discute el monto del refrendo para los motociclistas en 2020. Jonadab Martínez, diputado presidente de la Comisión de Movilidad, planteó que éste quede en 260 pesos sólo para quienes aseguren su vehículo. Quienes no lo hagan, pagarían 679 por el trámite.

Los precios de un seguro para motocicleta varían según año, marca y modelo, y pueden ir de tres mil a 12 mil pesos. La Ley de Movilidad y Transporte obliga a todos los vehículos que circulan en Jalisco a contar con una póliza de seguro.