Los percances lamineros más comunes son cuando un conductor impacta por detrás a otro; también durante el cambio de carriles . Y los principales motivos que entorpecen la resolución de estos conflictos viales son tres: que los conductores no tengan una póliza de seguro (por lo menos contra daños a terceros), que sus documentos no estén en regla o porque no llegaron a un acuerdo entre los involucrados en el accidente.

Lo anterior es lo que detona caos vial en las principales arterias de la metrópoli , por eso, expertos piden a la autoridad que se apliquen mecanismos para exigir que todo el parque vehicular cuente, de entrada, con una póliza de seguro (de acuerdo con empresas en el ramo, apenas tres de cada 10 propietarios tienen contratado un seguro).

Desde el pasado 1 de diciembre de 2022 se puso en práctica el nuevo protocolo para la atención de choques lamineros, derivado de la nueva Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco.

No te pierdas: Requisitos para contratar un seguro para tu auto

El año pasado, según los datos proporcionados por las empresas aseguradas y la información recabada en campo por la Secretaría de Transporte, se estima que el tiempo promedio de atención es de 8 a 15 minutos en liberar las vías y del minuto 15 al 30 se expidieron las órdenes de reparación de los vehículos involucrados.

El objetivo de este protocolo, recordó la autoridad, es liberar las vías en el menor tiempo posible, ya que por un percance de este tipo solían permanecer hasta 2 horas en el lugar del hecho, lo que ocasionaba intenso tráfico.

Pasos a seguir en choques lamineros:

Cerciorarse de que ambos vehículos tengan seguro vigente

Los conductores deben hablar a la cabina de siniestros de alguna de sus respectivas aseguradoras

Aportar toda la información que se les requiera (fotos, ubicación y narración de los hechos)

Esperar de la cabina de su aseguradora la instrucción de mover sus vehículos a un lugar seguro

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA