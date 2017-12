Solicitudes de licencia modificarán la conformación del Congreso

Con la llegada de los tiempos electorales, en el Congreso del Estado las fracciones parlamentarias modificarán su integración, por las licencias de legisladores que dejarán el cargo para hacer precampaña y el arribo de suplentes.

Ismael del Toro Castro, precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Guadalajara, solicitará licencia efectiva a partir del primero de enero, y su curul que será ocupada por José Alberto Casas Reynoso, el suplente en la fórmula emecista del distrito local siete.

El ex comisario de seguridad de Guadalajara, Salvador Caro Cabrera, regresa al Legislativo estatal para asumir la coordinación de la fracción naranja. Caro es diputado plurinominal, pero solicitó licencia al cargo desde el primero de noviembre de 2015 para estar en el ayuntamiento tapatío. Con esta reincorporación, la diputada Fela Patricia Pelayo perderá su lugar pues había sido llamada para ocupar esa vacante. Salvador Caro fue diputado local por el PRI de 2001 a 2004 y diputado federal de 2009 a 2012.

Aún no se define si también pedirán licencia los diputados Ramón Guerrero, María Elena de Anda y Lourdes Martínez, que son precandidatos de Movimiento Ciudadano a Puerto Vallarta, Tepatitlán y Tlaquepaque; respectivamente.

En el caso de la fracción del PRI las legisladoras Claudia Delgadillo, Rocío Corona, Liliana Morones y Juana Ceballos; turnaron su petición de licencia para inscribirse como precandidatas, pero no se hizo efectiva y siguen en el Congreso. La definición de aspirantes priistas a diputados federales o senadores será hasta febrero.

El perredista Saúl Galindo Plazola se registró como precandidato a la presidencia municipal de Tomatlán y no ha dejado el cargo en el Congreso. En el caso de las fracciones parlamentarias del Partido Verde y del PAN, los partidos aún no registran aspirantes y no hay licencias presentadas. Las precampañas para los aspirantes a las presidencias municipales comienzan el tres de enero.

SABER MÁS

Durante los dos años dos meses de la 61 Legislatura local, se han incorporado varios diputados suplentes. Pablo Torres que ocupó el espacio de Pedro Kumamoto, que dejó el cargo para buscar una candidatura independiente al Senado.

Silvia Cárdenas del Partido Nueva Alianza, suplió a José García Mora que optó ceder su lugar en el legislativo para incorporarse al equipo de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

En junio pasado, el polémico diputado del Partido Verde Enrique Aubry dejó el Congreso local tras las acaloradas negociaciones de la reforma electoral, argumentando "motivos personales"; en su lugar se incorporó Sergio Martín Arceo. La priista Anahí Olguín Rojas se incorporó en enero de 2017, tras el fallecimiento de la legisladora Cecilia González Gómez.

LS