Sin remordimientos, se endeudan por El Buen Fin en Guadalajara

La tentación de aprovechar una oferta en el Buen Fin es difícil de resistir para algunos tapatíos, sin importar que esto represente comprometer sus gastos vitales o tener que echar mano de los ahorros, tal es el caso de Josseline Aguayo, quien tendrá que privarse de por lo menos el 20% de su salario durante de los siguientes meses, luego de una compra de 10 mil pesos en joyas de Pandora.

Para Josseline, de 28 años, era una oportunidad única, pues la tienda se encontraba al 50% de descuento, pero si hacía una compra mínima de 6 mil 500 pesos, tenía acceso a diferir el pago a meses sin intereses, por lo que ahora está endeudada hasta mayo del siguiente año, sin embargo, debido a sus próximos compromisos, calcula que tendrá que usar su aguinaldo y, para febrero, parte de un fondo de rescate que tiene para salir de los gastos.

Además, adquirió una bolsa de 3 mil pesos en Liverpool, la cual estaba con la opción de pagarla a tres meses sin intereses. Aunque no se arrepiente de la compra, reconoce que que fue víctima de la mercadotecnia.

“Pero veamos el lado positivo: en Pandora compré todo al 50%, así que como quién dice, me ahorre 10 mil pesos. Me enganchó hacer la compra por la promoción más que nada, estaba a mitad de precio y me animé por la facilidad de pago”, dijo Josseline entre risas.

De acuerdo con datos de la Cámara de Comercio en Guadalajara, los tapatíos gastaron en promedio 7 mil 750 pesos durante el Buen Fin en 2022, pero el 10% de los compradores cometió abusos en sus gastos.

Por otra parte, Luz Torres, de 23 años, primero se aseguró de no dejar escapar una oferta en ropa y después vio como arreglar sus siguientes gastos personales, aunque eso implicara pedir dinero prestado.

“La ropa en mujeres es más complicado encontrar algo que te guste, era algo que necesitaba, pospuse los gastos que ya tenía pendientes, más que como gusto, dije 'bueno, es ropa, es una necesidad' y pues lo compré”, contó.

Luz tenía el dinero contado para sus gastos de la semana, pero entró a una tienda de ropa de Zara sólo por curiosidad, donde vio un pantalón de 900 pesos que tenía tiempo buscando, el cual la hizo reconsiderar su economía.

“Era el pantalón o los gastitos como la luz y esas cosas, entonces dije 'ya veré cómo le hago'. Terminé pidiendo ayuda a otras personas, pero pues lo solventé, ya estoy bien, así que valió la pena”, dijo la joven.

La CANACO recomendó a los consumidores del Buen Fin 2023 establecer un presupuesto, priorizar necesidades, comparar precios, verificar la seguridad de los sitios web, leer las políticas de devolución, usar métodos de pago, evitar deudas en exceso, verificar la autenticidad de los productos y guarda recibos y facturas.

