Sin redes de corrupción en Poder Judicial del Estado: Magistrado Suro

Aunque el gobernador ha denunciado presuntas redes de corrupción en el Poder Judicial del Estado, el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), Ricardo Suro Esteves, aseveró que no tienen identificada ninguna red de complicidades; sostuvo que pese a los señalamientos, no han recibido quejas administrativas contra juzgadores. Argumentó que el Consejo de la Judicatura ha tomado medidas para agilizar los procedimientos de revisión cuando reciben señalamientos contra algún funcionario.

“Hasta el momento no hay una queja administrativa directamente poniendo de manifiesto un tema de corrupción no ha habido, nosotros hacemos visitas a los juzgados para ver si hay un tema de mala práctica que pueda ser susceptible de catalogarse como corrupción. Habrá que ver que se está presentando o si en realidad existen esas redes de corrupción, no las tenemos detectadas como tal a través de una queja administrativa”, expuso.

El magistrado negó que existan grupos o familias que ejerzan control en el Judicial y evadió hablar de los casos de magistrados que han dado cargos a familiares.

Suro Esteves se pronunció en desacuerdo con la propuesta del gobernador de aplicar pruebas de control de confianza a juzgadores y precisó que será el pleno del STJ quien decida si presentan algún recurso legal en caso de que se apruebe una reforma que los afecte. Comentó que en la mayoría de los puntos sí está de acuerdo, dijo que el Poder Judicial no presentará una contra propuesta pero que están abiertos a participar en el análisis de la reforma si los convocan.

“En lo personal me atrevería a decir que no coincido mucho en el tema de las pruebas de control de confianza que se maneja, no concibo la idea de que un poder analice a otro poder desde el punto de vista de hacer un examen. Habrá que haber las adecuaciones que se puedan hacer a una eventual legislación apenas estamos hablando de una propuesta de iniciativa de ley”, concluyó.

El Supremo Tribunal sigue en periodo vacacional y los magistrados retomarán actividades la próxima semana.

