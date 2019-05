Alfaro presenta iniciativa para "limpiar" al Poder Judicial de Jalisco

Con el argumento de que busca limpiar el Poder Judicial del Estado de corrupción y que no pretende imponer magistrados, el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, presentó su propuesta de reforma constitucional para modificar el mecanismo de designación de magistrados.

El mandatario estatal especificó que no intervendrá en ninguna etapa de proceso, en su iniciativa se obligaría a los diputados a elegir entre los tres perfiles mejor evaluados.

Alfaro Ramírez reiteró la intención de aplicar pruebas de control de confianza a los juzgadores, suprimir el pago de haber de retiro, eliminar la posibilidad de que se reelijan y fijar un solo periodo por diez años.

A los actuales magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, así como los jueces de primera instancia en funciones o designados; se les da plazo de seis meses para aprobar las evaluaciones de control de confianza, de lo contrario se advierte que serán retirados del cargo.

“El gobernador de Jalisco no tiene intención de poner magistrados ni jueces, no tengo interés en incidir en la vida del Poder Judicial, no tengo interés de ganar espacios de control político; pero si tengo la firme determinación de que vamos a limpiar los poderes públicos del estado cueste lo que cueste. No vamos a permitir que siga permaneciendo esta red de complicidades que ha generado profundos daños a la vida de nuestro estado”, aseveró

Para elegir magistrados se detalla que será el Congreso Estatal quien emita la convocatoria, deberá solicitar a una institución de educación superior, la elaboración, aplicación y revisión de un examen, se integraría un comité de vigilancia, conformado por representantes de las universidades públicas y privadas del estado, para acompañar este trámite.

Con los resultados de la evaluación técnica, los expedientes de los aspirantes que la aprueben se remitirán al Comité de Participación Social Anticorrupción (CPS) para que realice evaluaciones curriculares, de aptitudes y elabore un informe con sus opiniones técnicas de cada uno de los perfiles.

En la última etapa del proceso, el CPS turnará al Congreso sus informes, los legisladores tendrían plazo máximo de un mes para aprobar el nombramiento y se especifica que deberán elegir entre los tres aspirantes mejor evaluados en un plazo máximo de 30 días. En caso de que ninguno alcance el voto de 26 legisladores se procederá a la insaculación (sorteo) del cargo.

Una novedad es que se añade el principio de paridad de género para que la mitad de los nombramientos sean para mujeres.

En el caso del nombramiento de jueces se mantiene que serán designados por el Consejo de la Judicatura, por periodos de cuatro años, pero se añade que además de una prueba técnica tendrán que someterse a las pruebas de control de confianza. Para aspirar a ser ratificados cada cuatro años deberán volver a evaluarse.

El gobernador dijo que espera que haya voluntad de los integrantes del Poder Judicial de sumarse a las medidas y reiteró que espera que hagan sus aportaciones para combatir la corrupción.

NM