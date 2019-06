Sin clausura, obra de hotel en Ajijic a pesar de dos notificaciones

El Ayuntamiento de Chapala ha sido omiso en su obligación de clausurar la construcción del complejo hotelero Montelago, el cual se edifica sobre el predio El Pando, en un cerro en Ajijic, pese a que ya recibieron dos notificaciones del juez que ordenó la suspensión de los trabajos, aseguró Rubén Ramírez, representante legal de Armida de la Parra, la vecina que se opone al proyecto.

"El ayuntamiento mandó un comunicado donde decía que no estaban notificados y que por eso no habían suspendido la obra en este momento, lo cual no es cierto, lo que es cierto es que hay un interés desmedido por parte del síndico y por parte de personal del ayuntamiento por no clausurar la obra".

El abogado aseguró que el municipio recibió ya dos notificaciones certificadas por el juez, una el 6 de junio y otra el 13 a través de una empresa de mensajería, además de una notificación del 10 de junio donde la quejosa anexó la copia certificada.

"Tenemos un sello del municipio que dice 'Recibí en copia certificada' y también recibos de Estafeta donde dicen que recibieron dos veces el sobre. Esto no es más que un desacato, están mintiendo en aras de no cumplir su responsabilidad".

El litigante apuntó que la Ley de Amparo señala que los servidores que incurran en desacato pueden obtener sanciones económicas, arresto y destitución. Esperan que el juez vuelva a notificar y posteriormente comenzarán las sanciones.

El litigante agregó que en menos de dos semanas presentarán además una denuncia contra los funcionarios responsables por haber alterado un documento, un presunto dictamen de impacto ambiental emitido por el gobierno de Chapala con el que se quiso aparentar que fue expedido en 2017 cuando en realidad se fabricó en 2018.

Armida de la Parra presentó un amparo en 2018 para detener las obras del complejo Montelago, que constará de 78 cuartos y 27 villas en un cerro sobre Ajijic donde no existe drenaje ni suministro de agua potable.

Sus argumentos son que la licencia, emitida en 2017, tuvo diversas irregularidades, principalmente al carecer de las autorizaciones de ecología federales y estatales, según reveló el propio alcalde, Moisés Anaya.

Sin embargo, los promotores del proyecto aseguran que cuentan con todos los permisos y que el agua y drenaje son dos asuntos que estarán solventados. En cambio, consideró que la oposición al complejo es un asunto de índole personal.