Viernes, 19 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Calidad del Aire AMG: Así amanece la ciudad HOY viernes 19 de septiembre

A las 8:00 am de este viernes 19 de septiembre de 2025, así amanece la calidad del aire en distintas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)

Por: El Informador

Índice de la calidad por zonas del AMG. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Índice de la calidad por zonas del AMG. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Según el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este viernes 19 de septiembre de 2025, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire como Buena y tres como Aceptable.

LEE: Sheinbaum encabeza ceremonia por las víctimas de los sismos de 1985 y 2017

Índice de la calidad por zonas:

Santa Margarita: 24  puntos IMECA 
Santa Anita: 79 puntos IMECA 
Las Pintas: sin datos de  puntos IMECA 
Miravalle: 56 puntos IMECA
Tlaquepaque: 46 puntos IMECA
Oblatos: 31 puntos IMECA
Santa Fe: 54 puntos IMECA

ESPECIAL / SEMADET 
ESPECIAL / SEMADET 
 ESPECIAL / SEMADET 
ESPECIAL / SEMADET 

Afectaciones

Población en general:

El riesgo en salud es mínimo.

Población sensible:

Personas que son sensibles al ozono (O3) o material particulado (PM10 y PM2.5) pueden experimentar irritación de ojos y síntomas respiratorios como tos, irritación de vías respiratorias, expectoración o flema, dificultad para respirar o sibilancias.

Te puede interesar: Trump y Xi Jinping inician su llamada telefónica, asegura la Cancillería china

Recomendaciones

Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años:

Es posible realizar actividades físicas al aire libre como trotar suave, caminar a paso rápido o moverse en bicicleta, monopatín/scooter, patines y patinetas. Reduce las actividades físicas vigorosas* al aire libre como ejercicios aeróbicos, jugar fútbol, básquetbol, voleibol, atletismo, ciclismo deportivo o correr. Si presentas algún síntoma o molestia o tienes dudas, busca el consejo de tu médico. Infórmate sobre la evolución de la calidad del aire.

Menores de 12 años y personas gestantes:

Disfruta las actividades al aire libre. Infórmate sobre la evolución de la calidad del aire.

Población en general:

Disfruta las actividades al aire libre. Infórmate sobre la evolución de la calidad del aire.

Temas

  • Calidad del Aire
  • AMG
  • Salud
  • Semadet
  • Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones