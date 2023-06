Si me toca, sí quiero ir por Jalisco”: Marco Antonio Pérez Garibay

El diputado federal por Jalisco, Marco Antonio Pérez Garibay, reiteró su interés de ser candidato por el partido Morena al gobierno de Jalisco.

El padre del piloto, Checo Pérez, manifestó su interés de verse en la boleta en el próximo proceso electoral, pero aclaró que esperará los tiempos que marque su partido y las instituciones electorales.

El diputado, quien participa en las comisiones de Seguridad Ciudadana, Sedena y Marina en el Congreso de la Unión, asegura que estará enfocado en estos trabajos.

“En este momento me he concentrado al 100 por ciento en el tema de la Cámara, en el tema de mis comisiones, me enfoqué al 100 por ciento en el tema de la inseguridad, precisamente por lo que estamos pasando en todo el país y por eso estoy en estas tres comisiones”, aseguró.

Manifiesta que quiere ser gobernador de Jalisco porque hay muchas necesidades que no se han atendido, como el tema de la inseguridad.

“Lo que está sucediendo, y en lo que yo me he capacitado, que es el tema de la inseguridad, es muy preocupante y por eso quiero ser gobernador”, asegura.

Menciona que durante la actual administración estatal, a Jalisco le ha ido mal por estar apartado del Gobierno federal y es el momento de caminar de manera conjunta.

“Creo que es el momento de caminar. Estoy seguro de que Morena gobernará muchos años más y es el momento de caminar unidos con el Gobierno federal”, añadió.

Por este motivo, dice que trabajará de manera conjunta con el gobierno federal para atender temas como la inseguridad, la salud, la economía, la promoción de Jalisco en el mundo y el apoyo al sector agropecuario.

“Me he preparado mucho, he recorrido el mundo precisamente promoviendo a Jalisco y creo que sería un gran promotor de Jalisco”, subrayó.

Pérez Garibay ha realizado recorridos por varios municipios de Jalisco, donde ha tenido la oportunidad de conocer de primera mano las necesidades de los jaliscienses.

Considera que es el momento de prestar atención a temas que afectan a los jaliscienses en el campo, como la crisis que enfrentan los productores de leche.

“Es un tema de emergencia. Algunos productores están tirando la leche. Ahora es mejor negocio tirarla que comercializarla”, concluyó.

Pérez Garibay destaca que su experiencia y honestidad lo hacen diferente del resto de los aspirantes de Morena en Jalisco.

Asegura que no necesita del Gobierno federal ni del estatal para hacer cosas importantes. Ha logrado llevar a su familia a buen puerto sin apoyos gubernamentales. Además, afirma ser amigo de todos los presidentes de México y no ha hecho negocios con ellos.

El legislador comparte que es un visionario que puede hacer cosas que los demás no pueden y no saben hacer.

“Creo que tengo una forma y un estilo para hacer que las cosas se hagan, que las cosas sucedan, y estoy seguro de que llevaremos a Jalisco a un buen puerto”, añadió.

Pérez Garibay se ve pilotando el automóvil de Fórmula Uno que representa a Jalisco, arrancando en primer lugar, terminando en primer lugar y siendo campeón del mundo. “Porque tenemos todo, Jalisco es un Estado muy rico, tenemos una gran riqueza, nos han saqueado y es el momento de regresar toda esta riqueza a la gente”, aseguró.

Pérez Garibay asegura que Morena será el próximo partido gobernante en Jalisco, ya que todas las encuestas están a su favor. “Estamos por encima de Movimiento Ciudadano, pero habrá que esperar los tiempos, ya que también será importante a la hora de seleccionar a los candidatos”, aclaró.

El diputado no oculta su simpatía y apoyo a la aspirante presidencial del partido Morena, Claudia Sheinbaum, a quien asegura que es una mujer muy preparada y lo que México necesita. “Es lo que México necesita, estoy totalmente convencido de que ella será la próxima presidente de México, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, si ella no es la próxima presidente, yo me retiro de la política”, concluyó.