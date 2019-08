Señalamientos contra Zapopan fueron venganza de ex auditor: Pablo Lemus

El presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, confió en que el pleno del Congreso considere las pruebas que presentó para solventar las observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado (ASEJ), en sus cuentas públicas de 2015 y 2016 que tienen cargos de 13.5 y 3.8 millones de pesos, respectivamente.

El alcalde aseveró que está tranquilo pues el ejercicio de recursos públicos durante su administración se ha realizado con transparencia. Aseveró que por una venganza personal del ex auditor Alonso Godoy usó a la ASEJ para fincarle señalamientos por más de mil 200 millones de pesos.

Lemus Navarro, que visitó el Congreso estatal para participar en una firma de convenio sobre Gobierno Abierto, negó haber cabildeado el tema con los diputados y dijo desconocer que los dictámenes de sus cuentas públicas se revisaron hoy en la Comisión de Vigilancia.

"No estoy enterado. ¿Lo aprobaron quién, cuándo?, no estoy enterado. Lo que nosotros hicimos fue presentar todas las pruebas. Recuerden que esos mil 200 millones de pesos quien los señaló fue Alonso Godoy (ex auditor) por esa disputa que tuvimos durante muchos años, desde Coparmex, con la Auditoría Superior del Estado por los actos de corrupción del propio Godoy", expuso.

Añadió que con escrituras comprobó que el ayuntamiento recibió todas las áreas de sesión de fraccionamientos, señaladas como cargos, y no hubo daño al patrimonio municipal.

El alcalde dejó abierta la posibilidad emprender alguna acción legal contra el ex auditor Alonso Godoy Pelayo por haber aprovechado su cargo público para una venganza personal en su contra.

LS