Semana Santa 2022: Lugares poco conocidos en Guadalajara que no te puedes perder

Con la Semana Santa, las calles de Guadalajara se envisten de una vida distinta. Con la población ausente en destinos recónditos, las avenidas se muestran solitarias, bañadas de jacarandas. Los días parecen más largos en medio de las canículas, y lo cotidiano se vuelve un respiro necesario antes de regresar a la rutina.

No obstante, a pesar de nuestros días libres, la economía no nos favorece a todos, y muchos de nosotros carecemos de los recursos necesarios para escaparnos a Cancún, siquiera a Manzanillo. Esto no implica que no podamos divertirnos. Para remediarlo, buscamos destinos no tan concurridos y económicos, cercanos a la Zona Metropolitana de Guadalajara, para disfrutar de un día de primavera con los que queremos.

Las pilitas de Quintero, en la Barranca de Huentitán

Son una especie de albercas de aguas cálidas que penden a un costado de los barrancos de mezquites de Huentitán. Se encuentran en el tramo de la Barranca entre las colonias de La Jalisco y Nuevo Israel. Se puede llegar por todo Periférico Norte en carro e incluso en transporte público, pero es necesario una caminata próxima a la media hora, con cierto grado de dificultad, para descender a las albercas.

No son aguas termales, y su temperatura es refrescante. La vista es asombrosa, con todo el verdor de la Barranca y sus precipicios por la mañana nublados. Se recomienda arribar temprano. Es posible acampar.

Las Pilitas de Quintero. ESPECIAL/Google Maps

Costo : $50 pesos.

Apto para niños: Sí. Hay albercas optimizadas para los más pequeños. Sólo debe tenerse en cuenta que es necesaria una caminata larga y escarpada, y nunca descuidarlos, pues no debe perderse el detalle de que a pesar de todo nos encontramos en la Barranca.

¿Se pueden ingresar alimentos y bedidas?: Sí. En el mismo lugar hay venta de botanas y refrescos, pero se recomienda ya llegar con suministros.

Nadando, tienes una vista inigualable de la Barranca. ESPECIAL/Google Maps

Inconvenientes: El único quizá, es que en una sección del recorrido hay que pasar por encima de un río de aguas negras, que no puede resultar placentero para muchos. No es un sitio lujoso, sino económico, familiar y que cumple con lo que ofrece. No se recomienda regresar muy tarde .

Cómo llegar: Partiendo desde el Centro Histórico, puede hacerse desde media hora en carro, hasta una hora en transporte público. Debe tenerse en cuenta la hora, el tráfico, y la caminita adicional desde las colonias La Jalisco y Nuevo Israel hasta el sitio.

¿De vacaciones? Estas son las 10 playas aptas para uso recreativo en Jalisco

El Encanto, Zapopan.

Un poco más lejano de la Zona Metropolitana, se encuentra El Encanto. Exclusivamente familiar, para llegar aquí es necesario un coche, pues no hay transporte público. Terminado el estacionamiento, es necesario descender por una escalinata extensa, de más de cien escalones. El lugar cuenta con restaurante, mesas y asadores para rentar, y sus respectivos baños. Las aguas no son termales, pero del mismo modo su temperatura es la indicada para un día de calor. Es posible acampar, y si este es el caso, ir preparado porque las noches en la intemperie son frías.

El Encanto es ideal para visitar con la familia. ESPECIAL/Google Maps

Costo: $75- $50 pesos, niños $30.00 a partir de dos años.

Apto para niños: Sí. Es un rincón pensado para la familia.

¿Se pueden ingresar alimentos y bedidas?: Sí, con costo adicional. En el balneario ya hay restaurante. Es necesario rentar las mesas y los asadores.

ESPECIAL/Google Maps

Inconvenientes: Es necesario un coche para llegar al sitio. No hay regaderas, y algunos usuarios de Google comentan que no hay papel en los baños, por lo que es necesario ir preparado. La cuestión de la escalera y sus numerosos escalones implica que puede resultar complicado para adultos mayores. Puede estar concurrido en fines de semana.

Cómo llegar: Una hora aproximada partiendo desde el Centro Histórico, por la carretera a Nextipac.

Cascadas de Huaxtla, Zapopan

Para los amantes de la naturaleza y de las caminatas largas, las cascadas de Huaxtla son el destino idóneo. A una hora de Guadalajara, es un recorrido que implica tiempo, paciencia y fuerza física. Sólo puede llegarse por medio de coche, e iniciar una caminata de cerca de una hora a las cascadas. No es un lugar equipado, sino una experiencia directa con la naturaleza más viva, y que ya no se encuentra en la metrópoli.

El lugar se presta para el senderismo, el campamento, y el rapel. La visión del agua corriendo, después de la caminata, es una recompensa. Las aguas de las cascadas son heladas y profundas. Se recomienda ir temprano, pues todo el viaje requiere tiempo.

Mucha gente disfrutar saltar a las cascadas. ESPECIAL/Google Maps

Costo : Gratis.

Apto para niños: Extremando precauciones. El camino no es fácil, y las cascadas pueden ser muy profundas en ciertos puntos.

¿Se pueden ingresar alimentos y bedidas?: Sí, y se recomienda hacerlo. No hay restaurantes, baños, ni servicio alguno. Se debe ir equipado con todo.

La naturaleza permite la práctica del rapel en este sitio bellísimo. ESPECIAL/Google Maps

Inconvenientes: Sólo puede llegarse en coche. Se requiere condición física y sumo cuidado, pues el camino a las cascadas es difícil, escarpado y pedregoso. El agua fría de las cascadas puede resultar incómoda para algunas personas. Probablemente no haya señal ni redes telefónicas.

Las Cascadas de Huaxtla son también un sitio ideal para las mascotas. ESPECIAL/Google Maps

Cómo llegar: A una hora de Guadalajara, partiendo del Centro Histórico, por la carretera a Tesistán.

Cascadas de Comala (Chiquilistlán)

Finalizando la lista, tenemos el lugar más lejano, pero también el más bello. Próximo a las 3 horas de distancia, las Cascadas de Comala son un remanso de paz que parece pertenecer a un mundo distinto. Es un recorrido de tres cascadas, cada una distinta a la anterior, cada una con sus características y ámbitos únicos, que nos adentra a una experiencia inolvidable con la naturaleza misma.

Es un encuentro con árboles antiguos, animales solitarios, el fluir del agua, y pueblos atónitos y floridos entre montañas inmensas. La ciudad, de pronto, es un mundo lejano e inhóspito.

El paraíso de las Cascadas de Comala. ESPECIAL/Google Maps

El agua de Comala es fría, profunda, y las cascadas han creado pozas, senderos entre las piedras y riachuelos que convergen en charcos infinitos. Se recomienda llegar temprano y con tiempo, y no visitarlo en épocas de lluvias, pues el torrente se intensifica y se desborda. Es posible acampar y practicar rapel.

Costo: El sitio es cuidado por los lugareños. La entrada no pasa de cien pesos.

Apto para niños: Extremando precauciones. El camino no es fácil, y las cascadas pueden ser muy profundas en ciertos puntos. Se recomienda llevar chalecos salvavidas.

Las cascadas, entre árboles frondosos cuyas ramas crecen hasta el agua. ESPECIAL/Google Maps

¿Se pueden ingresar alimentos y bedidas?: Sí. Durante los fines de semana los lugareños ofrecen comida, bebidas y todos los recursos necesarios para hacer la estancia más amena, pero no está de más arribar abastecido.

Inconvenientes: El agua es muy fría, lo que puede resultar incómodo para algunos. No hay infraestructura, es un sitio rústico y natural. Hay un sólo sanitario. El camino no está cuidado y a ciertas horas puede encontrarse congestionado de tráfico. Probablemente no haya señal ni redes telefónicas.

Sin dudas, las Cascadas de Comala son uno de los atractivos más impresionantes de Jalisco. ESPECIAL/Google Maps

Cómo llegar: Se recomienda descargar el mapa y las indicaciones en Google Maps antes de iniciar el viaje, que es largo y en cierto modo intrincado. Partiendo desde el Centro Histórico, por todo López Mateos hasta la Carretera a Villa Corona, e internándose por la autopista libre a Autlán. Girar en la carretera a Chiquilistlán, y una vez ahí, tomar el camino rumbo a la Cofradía de Jalpa. Hay anuncios en el camino indicando la ubicación de las cascadas.

La Semana Santa iniciará en Guadalajara el próximo domingo 10 de Abril y finalizará el sábado 16 del mes en curso. A la ciudad han llegado ya los días largos y cálidos de la primavera.

