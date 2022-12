Un juez de control vinculó a proceso a dos personas por su probable autoría en el intento de robo de un transformador y varios metros de cable a una empresa nacional de telefonía celular.

Los imputados son Luis Alfredo R. y César Iván C., quien también utiliza los nombres de Jorge Andrés C., José de Jesús C. y Óscar Alejandro C., quienes deberán permanecer en prisión preventiva justificada por la temporalidad de ocho meses.

Los hechos por los que se le relaciona sucedieron la tarde del pasado 20 de diciembre, en un predio bardeado localizado sobre la avenida Colón, de la colonia Lomas de Polanco, en Guadalajara.

De los actos de investigación se logró establecer que un empleado de seguridad patrimonial de la empresa afectada recibió una alerta de corte de cableado y al acercarse al lugar observó a un par de sujetos, uno de ellos portando uniforme de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), maniobrando el transformador y el cableado completamente trozado.

César Iván C. mencionó a los elementos policiacos que atendieron el reporte que estaba desmontando el transformador en virtud de que era empleado de la CFE y que la empresa telefónica tenía conocimiento de la situación, sin embargo, al no poder acreditar con una identificación o la orden de trabajo, se procedió con la detención de ambos.

Durante una revisión precautoria, los primeros respondientes les aseguraron una mochila con diversas herramientas, varios metros de cuerda, un arnés y un marro, por lo que ante la presunción de un hecho ilícito solicitaron mando y conducción a la Unidad de Detenidos.

El agente del Ministerio Público integró una sólida carpeta de investigación y el caso fue turnado ante un Juez de Control, quien calificó de legal la detención y les dictó el auto de vinculación a proceso a Luis Alfredo R. y César Iván C. por los delitos de tentativa de robo calificado, usurpación de funciones públicas o de profesiones y uso indebido de uniformes o insignias.

JM