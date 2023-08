El Cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, pidió a la sociedad y las autoridades no olvidar a los desaparecidos.

“Agradecemos que los mantengan viva en su conciencia, que cada uno de los desaparecidos son personas únicas e irrepetibles, tienen una historia, tienen una familia, tienen una identidad y no podemos dejar que se pierdan en el anonimato de los desaparecidos”, subrayó.

Durante la misa realizada en el Santuario de los Mártires en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas el arzobispo también pidió a las autoridades que busquen dar solución a las familias.

“Necesitamos construir unas relaciones de respeto, de reconocimiento, de reconciliación y de paz, entonces el testimonio de estas personas es muy fuerte, es muy elocuente y ojalá que conmueva primero a los que producen el daño y también a las autoridades para que prevengan este mal”

Robles Ortega también cuestionó que algunos gobernantes pareciera que se busca disminuir numéricamente.

“Decir numéricamente son menos para manejar esa cifra políticamente y con interés electoral”, añadió.

No es justo que permitamos que se pulverice la identidad de seres humanos que tienen todo el valor, toda la dignidad de mantener su identidad aún desaparecidos, que no los perdamos de vista, que no los maneja la autoridad como una cifra solamente que achica para que políticamente y electoralmente les vaya bien”, añadió.

El Cardenal pidió a las autoridades no dejar impune los delitos, prevenir que se sigan dando y dar todo el apoyo a las madres que arriesgan su vida para buscar a sus seres queridos.

“No se ve la correspondencia de las autoridades para combatirlo”, concluyó.

También hizo un llamado a la sociedad a no dejarse engañar por la política porque se trata de una lucha de poder por obtenerlo a toda costa, incluso con la convivencia de autoridades con grupos criminales.

