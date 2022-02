Seguridad en Jalisco: Muere policía estatal tras enfrentamiento en Cañadas de Obregón

Un enfrentamiento entre una célula de un grupo de la delincuencia organizada y elementos de la Policía del Estado de Jalisco en el ingreso al municipio de Cañadas de Obregón dejó saldo de un oficial muerto durante la balacera, además de otro gendarme lesionado en estado de salud delicado.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 15:00 horas de este miércoles en la entrada del Ayuntamiento municipal, cuando los uniformados realizaban su recorrido de vigilancia y fueron agredidos por sujetos armados, quienes escaparon en dos camionetas tipo pick-up.

En el intento de repeler la agresión, dos oficiales fueron alcanzados por las balas, perdiendo la vida quien fue identificado como el comandante regional Miguel Ángel Sánchez Velázquez. Otro elemento resultó herido y fue trasladado de emergencia a un hospital privado por el helicóptero Halcón de la Policía de Zapopan.

Policías de diferentes corporaciones de la región acudieron para apoyar a la Secretaría de Seguridad del Estado e intentar evitar que llegaran más agresores a la refriega.

En redes sociales, el gobernador de Jalisco lamentó el deceso de Sánchez Velázquez y destacó su labor de proteger a los jaliscienses.

“Murió con honor y heroísmo mientras enfrentaba a un grupo de criminales en Cañadas de Obregón. A su familia, amistades y compañeros, mi más sentido pésame: sepan que no están solos, pero también que su muerte no será en vano, que por su memoria y la de quienes han perdido la vida en el cumplimiento de su deber, no agacharemos la cabeza. Descanse En Paz”, explicó en su post.

