Seguridad en Jalisco: Joven de 19 años se ahoga en vaso regulador de Tlajomulco

Mientras pescaba, un joven de 19 años cayó a un vaso regulador en Tlajomulco y se ahogó alrededor de las cinco de la tarde de este viernes.

Los oficiales del Equipo de Rescate Acuático de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco y de la Unidad Estatal de Protección Civil rescataron el cuerpo del joven, quien se ahogó en el vaso regulador ubicado en el fraccionamiento La Prada.

A decir de sus acompañantes, el grupo de jóvenes se encontraba pescando en el cuerpo de agua cuando se registró el incidente.

Luego de que se recibiera el reporte a través del C4 Tlajomulco, se movilizaron las unidades de emergencia para realizar la búsqueda del joven.

Para su rescate, se llevaron a cabo dos inmersiones: una de 20 minutos por parte de buzos de Protección Civil y Bomberos y de Servicios Médicos Municipales de Tlajomulco y una segunda en dos grupos, el que efectuó la primera y otro conformado por Oficiales de la Unidad Estatal de Protección Civil.

Fueron estos últimos quienes a los ocho minutos lograron localizar el cuerpo a 10 metros de la orilla y a 15 metros del bordo central, a una profundidad de dos metros y medio. A las 20:01 horas, según informaron los oficiales.

Paramédicos de Servicios Médicos Municipales de Tlajomulco corroboraron el deceso del joven por inmersión.

Al sitio también acudieron Oficiales de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, quienes acordonaron el área e informaron al Ministerio Público.

Felipe de Jesús López Sahagún, director general de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco, recomendó a la población no ingresar a realizar actividades en los cuerpos de agua, ya que estos no son lugares de esparcimiento y mucho menos si no conocen el lugar y no saben nadar.

