Por el asesinato de Mario Alberto Lemus Romero, de 20 años, quien era hijo del exdiputado local Arturo Lemus Herrera, uno de los presuntos sospechosos de este crimen sucedido el 19 de septiembre del 2021 en un panteón en Zapopan fue capturado y recientemente un juez lo vinculó a proceso con medida cautelar prisión preventiva oficiosa durante un año, mientras se determina si cometió o no el delito.

El imputado, identificado como Emiliano Miguel “Q”, fue detenido el 20 de febrero de este año al interior del mismo cementerio donde supuestamente asesinó al joven a balazos, en avenida Aviación y Santa Margarita, en la colonia San Juan de Ocotán en Zapopan.

Derivado de los trabajos de inteligencia de la Unidad de Homicidios Intencionales de la Fiscalía de Jalisco, autoridades lograron obtener datos de prueba que presumían que sepultarían a un familiar de Emiliano Miguel, fue así que se desplegó un operativo y se logró su captura.

Además, fueron asegurados cinco de sus acompañantes que portaban armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, por lo que quedaron a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República.

La carpeta de investigación que abrió el agente del Ministerio Público detalla que el homicidio tuvo lugar el domingo 19 de septiembre del 2021 alrededor de las 14:00 horas, al interior del panteón en San Juan de Ocotán. Se desprendió que la víctima estaba con familiares en el camposanto y posteriormente llegaron alrededor de cuatro personas en un automotor Mazda, con quienes al parecer tuvo diferencias y le dispararon al joven de 20 años, quien falleció en el sitio por heridas de arma de fuego.

El juez de control, al valorar los datos aportados por el Ministerio Público, consideró suficientes las pruebas y le dictó el auto de vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado; además, el agente ministerial solicitó a la autoridad judicial la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, lo cual fue concedida por un año.

JM