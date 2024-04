Jilotlán de los Dolores, Teocaltiche, Encarnación de Díaz, La Huerta, Casimiro Castillo, Cuautitlán de García Barragán, Yahualica, Pihuamo, Tecalitlán, Ayutla, Tomatlán, Huejuquilla y Mezquitic son los 13 municipios de Jalisco que las diferentes fuerzas políticas que participan en el actual proceso electoral ven como puntos rojos durante las campañas.

“En estos municipios hay recomendaciones (a los aspirantes) de no transitar por carreteras secundarias o brechas, y que sus actividades las hagan en el transcurso del día”, dijo Manuel Romo, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC).

El Partido Acción Nacional (PAN) señaló a Yahualica y a Jilotlán de los Dolores. Este último carece de alcalde desde hace tres años (ahora gobierna un concejo municipal avalado por el Congreso estatal), pues la violencia hizo que claudicaran todos los candidatos en los comicios de 2021.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) identificó a Pihuamo, territorio en el que fue asesinado Humberto Amezcua, quien buscaba la reelección como alcalde.

En el caso de Morena, su abanderada a Casa Jalisco, Claudia Delgadillo, afirmó que no ha enfrentado ninguna situación de violencia.

“Nadie me ha parado, no he visto a nadie, yo voy a mis eventos, me quedo a cenar y me regreso a la casa de todos ustedes”, expresó a través de un comunicado.

Por otra parte, el delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) en el Estado, Luis Zamora Cobián, compartió que sólo una persona pidió que se le acogiera a través del protocolo de seguridad implementado por el Gobierno federal para estas elecciones.

El funcionario detalló que se trata de un aspirante a una diputación federal, quien hizo la solicitud el 11 de marzo anterior. El documento fue turnado a la Secretaría de la Defensa Nacional para su evaluación.

El 1 de febrero anterior, Jaime Vera, precandidato del Partido Verde a la alcaldía de Mascota, fue asesinado en la Colonia Puerta del Sol, en Zapopan. El homicidio ocurrió en el cruce de Moctezuma y Clouthier. El cuerpo de Vera quedó a un costado de su camioneta. Recibió tres tiros. El agresor escapó.

Francisco Jiménez Reynoso, miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara (UdeG), consideró que el incremento de la violencia en los anteriores procesos electorales y en el reciente se debe principalmente a la impunidad.

“La impunidad es lo que favorece a los delincuentes, el cometer este delito una y otra vez en contra de quien sea. Particularmente lo vemos en Jalisco”.

Francisco Aceves, coordinador del Doctorado en Ciencia Política de la UdeG, comentó que estos eventos violentos están relacionados con el control que ejerce el crimen organizado para mantener territorios.

Itzel Soto Palma, coordinadora del proyecto “Votar entre Balas”, de Data Cívica, señaló que se deben aplicar medidas para romper con las redes informales de protección a la delincuencia organizada.

“No hay partido político que no haya tenido víctimas de este tipo de violencia extrema y que esté encabezando propuestas de desmantelamiento de estas redes”, lamentó.

Soto Palma añadió que el mayor número de agresiones son en contra de funcionarios o políticos de nivel municipal, pues reciben poca vigilancia y suelen tener menor nivel de observación.

Entre 2019 y 2023, en Jalisco mataron a 381 servidores públicos o funcionarios. Y no existe información pública sobre los avances de las investigaciones o detenciones por estos crímenes.

Con base en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, cada año ejecutan en promedio a 76 servidores públicos en el Estado.

Hace dos meses, la titular del INE, Guadalupe Taddei, informó que se pondrían en marcha mapas de riesgo para evitar más homicidios de políticos durante las campañas.

“Con nosotros existen protocolos de atención especializada en zonas que no sólo por inseguridad, sino incluso por condiciones geográficas, son de difícil acceso”, expuso luego de anunciar una reunión sobre este tema con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez.

