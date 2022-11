Lorena recuerda que por más que intentó, no alcanzó a frenar. Asegura que el paso le correspondía a ella, pero el tránsito veloz sobre las calles de la colonia Santa Teresita no le permitió responder más rápido y estampó su vehículo nuevo con una camioneta del año 1995, un automóvil de buen aguante que le contuvo el impacto.

"Cuando te vas enfriando empiezas a sentir todo lo que la adrenalina no te permitió, lo bueno es que mi seguro lo cubrió, pero no quita las molestias ni el dolor”

Debido al choque, Lorena usa cabestrillo desde hace al menos tres semanas, mientras que apenas se comienza a recuperar del esguince en el cuello que le causó el latigazo del impacto contra el otro vehículo. Su brazo sufrió un fuerte impacto contra las bolsas de aire, lo que provocó que se dislocara el hombro, sin mayor gravedad.

“Yo nunca había chocado así de fuerte, me bajé llorando de mi vehículo, en el momento no sentía nada, no me dolía nada, pero cuando te vas enfriando empiezas a sentir todo lo que la adrenalina no te permitió, lo bueno es que mi seguro lo cubrió, pero no quita las molestias ni el dolor”, comenta.

La joven profesionista es una de las cientos de ciudadanías en el estado de Jalisco que diariamente son víctimas de un accidente de tránsito en alguna de las calles de la geografía estatal. Según las Estadísticas de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas tan sólo en el año 2021 se registraron 29 mil 344 accidentes de tránsito en nueve ciudades de la entidad.

El grueso de los accidentes de tránsito se presentaron en los municipios de Guadalajara (13 mil 274), Zapopan (12 mil 928) y Tlaquepaque (dos mil 120), mientras que a nivel federal se registraron 340 mil 415 accidentes de tránsito en zonas urbanas. De estos, tres mil 849 derivaron en, al menos, una persona fallecida y 60 mil 584 en, al menos, una lesionada.

De estos, 275 mil 982 (81.1 por ciento) corresponden a daños materiales; 60 mil 584 (17.8 por ciento) a no fatales —sólo registraron víctimas heridas— y los tres mil 849 (1.1 por ciento) accidentes restantes corresponden a eventos en los que se identifica al menos una persona fallecida en el lugar del incidente. En tanto que dicha información no se precisó a nivel estatal.

Durante el 2021, el total de víctimas muertas y heridas que se registraron en los accidentes de tránsito fue de 86 mil 867 personas; de las cuales cuatro mil 401 (5.1 %) perdieron la vida en el lugar del accidente y 82 mil 466 (94.9 %) presentaron algún tipo de lesión.

En comparación con el año 2020, el número de accidentes viales se incrementó un 12.8 por ciento. Los accidentes que sólo registraron daños materiales fueron en aumento en un 12.5 por ciento; los no fatales 14.4 por ciento; y los fatales 12.3 por ciento.

Los días de la semana con mayor número de incidentes de tránsito fueron los días domingo (22.8 por ciento de los decesos y 17.9 por ciento de los lesionados); seguido del día sábado (19.5 por ciento de los fallecimientos y 17.1 por ciento de las personas heridas); después el día lunes (13.9 por ciento de los muertos); y el viernes (14.5 por ciento de los heridos).

Conforme a lo anterior, los días domingo, sábado y lunes se registraron seis de cada 10 víctimas que perdieron la vida. Los días domingo, sábado y viernes se registraron cinco de cada 10 víctimas heridas.

Los días de la semana corresponden a aquellos con mayor tránsito vehícular, así como peatonal debido al fin de semana y el inicio de las actividades laborales; ambos factores se conjugan con la prisa de llegar a ciertos espacios, así como en muchas ocasiones con el consumo de bebidas alcohólicas.

Alberto Flores es ejemplo de ello. El arquitecto suele manejar su coche siempre de noche, asegura que prefiere ponerle gasolina a su vehículo antes que pagar montos excesivos por el costo de un taxi o el servicio de una aplicación. Sin embargo, ello no lo ha salvado de los accidentes.

Insiste que al ser conductor designado, de manera obligatoria, sí consume alguna que otra cerveza cuando sale con sus amigos, pero subraya que nunca se pasa de un límite en el que considere que no puede manejar más, pues refiere que su seguridad es primero, aunque no todos respeten eso.

Fue a principios del mes de julio cuando el automóvil sedan de Alberto quedó destruido del lado derecho, la puerta, la fascia, el faro y la salpicadera completamente rotos debido al impacto de una persona que manejaba bajo los influjos del alcohol sobre la avenida Vallarta en la ciudad de Guadalajara.

“Fue un día viernes, me acuerdo clarito. Veníamos ya de regreso, un amigo y yo, ninguno veníamos tomados, dos cervezas y nos íbamos a dormir, trabajamos los sábados y la idea nada más era irnos a distraer un rato, y claro que me distraje dos horas esperando a la aseguradora de un sujeto que iba ‘hasta las chanclas’ de borracho, se pasó el semáforo en verde que ya llevaba un rato y nos impactó, a nosotros no nos pasó nada pero mi coche valió”, señala.

Casi dos meses después pudo recuperar su vehículo, mientras que los daños físicos fueron mínimos. A pregunta expresa, asegura que su idea sigue siendo la misma: prefiere manejar su coche a tomar otro automóvil, aún sabiendo el riesgo que esto representa, “al final de cuentas, si me chocan, me pasaría igual en un taxi o uber que en mi coche, sí es más lata lo personal, pero lo prefiero”.

No obstante, los accidentes viales no sólo ocurren a aquellos que transitan por las calles a bordo de un vehículo automotor, aunque esta cifra sea el grueso de los acumulados. En el año 2021 se reportó que el tipo de accidente con mayor número de víctimas muertas en el lugar fue la colisión con vehículo automotor, con 983 (22.3 por ciento) personas fallecidas.

A esta cifra le siguió la colisión con un peatón (atropellamiento) con un total de 836 personas muertas (19.0 por ciento). El choque con motocicleta fue el tercer lugar, con 696 decesos (15.8 por ciento). En conjunto, estos tres tipos de accidentes concentran seis de cada 10 defunciones en el lugar del accidente.

En el caso de las personas que resultaron heridas en un percance vial, se reportó que la colisión con vehículo automotor ascendió a 27 mil 658 personas lesionadas (33.5 por ciento) y la colisión con motocicleta presentó 23 mil 477 personas heridas (28.5 %). El tercer lugar lo ocupó la colisión con un peatón (atropellamiento), con 10 mil 349 víctimas heridas (12.6 por ciento). Estos tres tipos de accidentes representaron siete de cada 10 personas lesionadas en accidentes de tránsito.

Durante el año 2021, el mayor número de decesos ocurrió entre las 18:00 y las 23:59 horas, con mil 473 personas fallecidas (33.5 por ciento). En segundo lugar, se encuentran los que ocurrieron entre las 12:00 y 17:59 horas, con mil 40 víctimas fallecidas (23.6 por ciento). Para el caso de las víctimas heridas, entre las 18:00 y las 23:59 horas se registraron 27 mil 460 personas lesionadas (33.3 por ciento). En segundo lugar, se encuentra el horario de las 12:00 a las 17:59 horas, con 24 mil 440 personas heridas (32.9 por ciento).

A nivel nacional se registró una tasa nacional de 3.4 muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes. La tasa de víctimas lesionadas fue de 63.9 personas heridas por cada 100 mil 000 habitantes. Las entidades con mayor tasa de fallecimientos fueron: Sinaloa, con 9.1; Chihuahua, con 8.5 y Tlaxcala, con 7.6. Respecto a las víctimas lesionadas, las entidades con mayores tasas fueron: Quintana Roo, con 222.0; Durango, con 196.5 y Colima, con 186.8.

Jalisco, entretanto, presentó una tasa de 1.8 personas lesionadas por 100 mil habitantes y 3.5 personas fallecidas por 100 mil habitantes.

JM