Este martes la Fiscalía de Jalisco dio a conocer que vinculó a proceso y envió a prisión preventiva por un año a seis de las nueve personas detenidas el pasado jueves en la colonia Santa Teresita, en Guadalajara, señaladas por robar una casa habitación e intentar huir por las azoteas. Otros tres se encuentran aún en manos del Ministerio Público.

La detención se logró gracias al llamado anónimo a los números de emergencias, hechos al momento de saber qué ocurría, lo cual llevó a la movilización de la Comisaría Tapatía y de las fuerzas federales, que ayudaron a la detención de estas nueve personas.

Esto es parte de los resultados del apoyo ciudadano, pues de no hacer el reporte en tiempo real las detenciones no habrían sido posibles. Por ello, si presencias la comisión de algún delito, puedes realizar tu denuncia de manera anónima, en cualquier momento, ante las autoridades, con el objetivo de ayudar a que las personas responsables sean detenidas, se desarticulen las células mediante las cuales operan y así evitar a que más personas sean víctimas.

En Jalisco existe la opción de realizar tu reporte y denuncia de manera anónima, sin que obligadamente des a conocer tu nombre, dirección o número de teléfono. La primera opción, y la mejor en el caso en el cual el delito está siendo cometido en tiempo real, es llamar al 911, donde una persona operadora te atenderá para tomar tu reporte de emergencia. Debes tener a la mano las calles y cruces donde está ocurriendo el ilícito y brindar la mayor información posible de lo que ocurre en el momento, por ejemplo, cuántas personas cometen el delito, qué visten, en qué vehículo se trasladan, el color, y quién es la víctima.

La persona operadora deberá preguntarte si gustas dar un nombre o prefieres que la llamada sea anónima, y en caso de no preguntarlo, tú puedes especificar en cualquier momento que deseas proteger tus datos. También existe la opción de llamar al 089, número recomendado para delitos que no ponen en riesgo la vida o patrimonio de una persona en tiempo real, como por ejemplo, si sabes de alguien que realiza fraudes, de algún sitio donde se vende droga, donde resguarden vehículos o autopartes robadas, o que es usado por criminales para esconderse, entre otros casos.

De la misma forma deberás dar toda la información posible a la operadora, especificando que deseas que la llamada sea anónima. En cualquiera de los casos el reporte no tendrá menos validez si decides hacerlo anónimamente, pero nunca llames a los teléfonos de emergencia o de denuncia para hacer alguna broma, pues podrías movilizar recursos esenciales para la atención de una verdadera emergencia, poniendo en juego la vida de otras personas. De acuerdo con la organización nacional “Impunidad Cero, de cada 100 delitos que se cometen, solo seis se denuncian. Esto, considera el organismo, se debe a la baja confianza que reportan los ciudadanos hacia los ministerios públicos y procuradurías estatales, pues solo una de cada 10 personas dice “confiar mucho en estas instituciones”.

Sin embargo, considera “Impunidad Cero”, el no denunciar solo abona a que exista y crezca la impunidad, pues un delito que no se denuncia no se investiga, y la probabilidad de que sea resuelto es nula. La organización también explica que todo aquel delito que no se denuncia se convierte en una “cifra negra”, que abona a que las cifras de los delitos presentados por las autoridades sean más bajas de lo que realmente son.

Es por ello que el denunciar la ocurrencia de un delito es fundamental para abonar a que este sea atendido, aportando así información que puede ayudar a identificar a quienes cometen un delito, a conocer cómo operan, cuáles son sus estrategias y qué lugares suelen frecuentar, con el objetivo de detenerles.

