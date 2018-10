Seguridad con visión horizontal, ruta a seguir en Jalisco: Macedonio Tamez

El coordinador de Gabinete de Seguridad del gobierno estatal entrante, Macedonio Tamez Guajardo, indicó que la ruta a seguir en Jalisco será tener una visión horizontal de la seguridad, con un trabajo en desarrollo social, promoción del empleo, educación y mejora del espacio público, y no sólo de la vertiente policiaca y de procuración de justicia.



"La seguridad no es un tema policiaco, todo mundo piensa en policías y en patrullas y en armas, no, debe estar una policía eficiente y protectora a la mano siempre, pero el tema de seguridad es desarrollo social, igualdad, promoción de educación, mejora del entorno urbano. El gobierno de Enrique Alfaro pretende abordar el tema de inseguridad desde todas las vertientes".

Señaló que la prioridad del gabinete será reducir la incidencia delictiva y la violencia en todo el Estado. Para eso habrá que hacer un reforzamiento en el patrullaje y vigilancia en toda la metrópoli.

"Hay una premisa fundamental que es la aplicación de la ley, la ley debe aplicarse, debe cumplirse, y eso no se ha hecho. Hay una terrible impunidad, se comete un delito en Jalisco y lo más probable es que no pase nada, tiene que acabar eso; la gente que cometa un delito debe saber que en automático se expone a una sanción".



Se comprometió a que los nombramientos que estén en el gabinete sean de personas honorables y capacitadas, para que pronto se den resultados y se pueda obtener la confianza de la ciudadanía.



En cuanto a la separación de las instancias de seguridad, refirió que la procuración de justicia y la seguridad pública son funciones diferentes del Estado que, aunque están vinculadas, son distintas y deben de trabajar por separado, si no se convierten en instituciones inoperantes.



"Se van a separar, habrá iniciativas de ley en su momento en el Congreso local, y entonces habrá un secretario de Seguridad y un Fiscal o Procurador del Estado".

LS