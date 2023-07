La Secretaría de Educación Jalisco sigue esperando la resolución judicial respecto a un recurso legal interpuesto por la Unión de Padres de Familia para la distribución de los libros de texto para el próximo ciclo escolar 2023-2024.

El titular de la dependencia, Juan Carlos Flores, dijo que deben esperar a que concluya el litigio para determinar cuál será la ruta a seguir; de momento, siguen recibiendo libros, los cuales, los están almacenando en bodegas de la dependencia.

“Seguimos recibiendo libros, pero no los estamos distribuyendo. Después de hacer una consulta a la autoridad federal, se mantiene en aplicación el recurso jurídico que implementó la Unión de Padres de Familia a nivel nacional, se pueden recibir en las bodegas, pero no se pueden distribuir a las escuelas o a los alumnos. En ese sentido, ya han llegado más libros, ya tenemos libros de primero a cuarto completos, faltan muy poquitos de quinto y sexto, está todo preescolar y de secundaria ya nos dijeron que van a llegar los libros después de iniciado el ciclo escolar”, dijo Flores Miramontes.

El funcionario explicó que ya tienen el 70 por ciento de los libros requeridos que han recibido por parte del Gobierno Federal, aunque no se especificó cuántos son en total; recordó que hay alrededor de 1.6 millones de estudiantes de educación básica en todo el estado. Flores Miramontes cuestionó nuevamente parte del contenido de los libros de texto, principalmente en el tema de la ideología y modelos económicos.

“La parte ideológica en educación básica me parece que no debe estar presente, lo que tenemos que estar enseñando en educación preescolar, primaria y secundaria es un análisis crítico de la historia, de manera neutral, de manera científica, no hace falta estar diciéndoles a los niños, a las niñas cuál es el mejor modelo económico, hay que analizar cuáles son los modelos económicos y luego emitir una opinión personal”.

Respecto a infraestructura escolar, el secretario comentó que hay 200 escuelas que requieren rehabilitación, aunque no determinó cuántas son en total por el actual temporal de lluvias. Al menos el pasado fin de semana, sí recibieron reportes de dos escuelas que tuvieron daños menores, esto por las caídas de árboles sobre estructuras metálicas.

“Uno en Venta del Astillero donde se cayó un árbol en una estructura metálica de una malla sombra y también en Tecolotlán donde tuvimos una situación similar en una secundaria, en ambos casos nos coordinamos con el municipio”.

FS