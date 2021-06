Se unen a protesta de desaparecidos para exigir a autoridades que encuentren a Héctor Daniel

Héctor Daniel Flores, de 19 años, fue visto por última vez el 18 de mayo en la colonia Arcos Vallarta. De acuerdo con la información que tiene su familia, alrededor de las 6:30 de la mañana hombres que portaban playeras de la Fiscalía Estatal irrumpieron en su domicilio y tras golpearlo a él y a su novia embarazada, se lo llevaron en un auto rojo.

Según contó su tío Jorge, su familia acudió a la Fiscalía Estatal, donde les confirmaron que Héctor había estado ahí, pero que ya había sido remitido a los juzgados de Puente Grande para su audiencia inicial, sin embargo, al llegar allá les informaron que Héctor nunca fue puesto a disposición de algún juez y después de ello la Fiscalía les negó tenerlo.

Tampoco apareció en el Registro Nacional de Detenciones y a un mes de su desaparición, el padre de Héctor decidió hacer una ruta por las calles en las cuales huyeron los captores para conseguir por sí mismo los videos del vehículo que se llevó a su hijo, pues las autoridades no le han dado respuesta de algún seguimiento respecto de la denuncia por desaparición forzada que se supone, sigue la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, a cargo de la Fiscalía Estatal.

“No puede ser una excusa la falta de herramientas, de equipo, de personal. No debe ocurrir en ninguna sola ocasión, se gastan miles en campañas y procesos electorales. Tenemos que lograr medidas eficaces para encontrarlos, para que se puedan rastrear sus caminos. No hay seguimiento eficaz, no hay procesamiento, no hay herramientas tecnológicas para rastrear su paradero, solo están esperando que aparezcan en el Semefo”, expresó Jorge.

Acompañado de más integrantes de la familia Flores, Jorge se sumó a la protesta realizada esta mañana por decenas de personas en busca de sus familiares desaparecidos, quienes se reunieron para exigir a las autoridades estatales que apliquen las leyes en la materia y se trabaje eficazmente para localizar a sus seres queridos, en lugar de solo criminalizarlos.

Partieron de la Glorieta de las y los desaparecidos poco antes de las 11:00 horas y caminaron por la avenida Chapultepec en medio de protestas como “Empatía para los desaparecidos”, “Queremos seguridad y no impunidad”, y “Señor Alfaro, no sea indiferente, se llevan nuestros hijos delante de la gente” hasta llegar por la avenida Hidalgo al Palacio de Gobierno.

Ahí se encontraron con las y los trabajadores del recinto que llevaban a cabo el Macrosimulacro de este lunes, entre quienes se encontraba el secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, quien tras dar entrevista a algunos medios de comunicación respecto del ejercicio que se replica a nivel nacional, se retiró sin escuchar a las familias.

Por el contrario envió a un hombre quien omitió su nombre pese a preguntárselo, y únicamente se identificó como particular de Ibarra Pedroza. De acuerdo con los familiares que acudieron a la protesta, en el pliego petitorio entregado se solicitaba una reunión con las autoridades estatales para que se comprometan a cumplir las leyes en materia de desaparecidos, sin embargo, aseguraron, no se llegó a algún acuerdo y solo se les recibió el documento entregado.

