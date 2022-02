Saturan Peribús, pese a mejorar frecuencias

El Gobierno de Jalisco anunció que en una jornada y media de funciones, el Peribús trasladó 180 mil pasajeros, 50% más que los 120 mil que tenían las rutas 380 y 380-A, que dejaron de ofrecer viajes desde el sábado pasado.

Esto provocó saturación en el sistema. En redes sociales, habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) compartieron mensajes y videos de estaciones llenas en las que no pudieron subir a los camiones, pues a pesar de que tardaron entre tres y cinco minutos en llegar, circulaban apiñados de personas.

Los puntos de abordaje que presentaron estos problemas fueron los de El Colli, Agrícola, Carretera a Chapala, Periférico Sur, Tabachines y Barranca de Huentitán, entre otros.

Sin embargo, en otras zonas también ocurrió esto. Una usuaria inconforme afirmó que tardó 50 minutos para abordar una ruta alimentadora en San Martín de las Flores, ya que las que pasaron no tenían espacio.

El titular de la Secretaría de Transporte (Setran), Diego Monraz, aseguró que esto se debió a que la gente aprovechó que los primeros dos días de operación del Peribús el pasaje fue gratuito.

“Recibimos 100 personas por minuto en ciertas estaciones. Las estaciones y unidades están diseñadas para que no suceda esto. (Domingo y lunes) fue gratuito, por lo que la saturación de hoy es producto de la gratuidad. (El martes) veremos un día más normalizado”, agregó el funcionario estatal.

El gobernador resaltó que “el tener a tope la operación el primer día nos permitió también identificar algunos ajustes que tenemos que hacer, cosas que hay que corregir. Le pedimos a la gente comprensión. Estamos arrancando y todavía hay ajustes que se harán”.

Raúl Díaz, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), señaló que observó inconsistencias en la colocación de semáforos y cruces para beneficiar a los peatones y pendientes en la colocación de luminarias en paraderos.

El especialista en Movilidad agregó que el cambio del Periférico debe ir acompañado de una homologación de la velocidad a la que pueden circular los vehículos, reduciéndola de 80 a 60 kilómetros por hora.

Ángel Eduardo hizo más tiempo para acceder al transporte. EL INFORMADOR/A. Camacho

Ángel tarda 20 minutos en conectar con el Peribús

Habitantes de Tonalá proponen aumentar la ubicación de estaciones del Peribús, pues estas quedan alejadas de la zona limítrofe del municipio. Como el caso de Ángel Eduardo González, quien caminó 20 minutos para tomar la estación Barranca de Huentitán, que es la más cercana en su trayecto.

Para transportarse a su trabajo, Ángel comentó que antes tomaba la ruta 380 en la parada de Higinio Ruvalcaba en su cruce con la avenida Joaquín Amaro.

“Deberían incluir estaciones más cerca porque sí es mucho para caminar”, dijo mientras pasaba por la ciclovía para subir a la unidad, donde otros pasajeros preguntaban a los conductores de las unidades cómo funciona el nuevo sistema de transporte.

Además del incremento de estaciones en las rutas alimentadoras, el joven pidió que se mantuviera la limpieza en los camiones, así como las medidas de higiene.

Por su parte, Elizabet tomó el Peribús para acercarse al centro de Tonalá. Contó que el andén estaba saturado pese a que el paso de autobuses era constante.

“En la mañana la gente casi se pelea porque estaba lleno. La gente estresada gritaba groserías, se aventaba”, dijo.

Como respuesta, el gobernador de Jalisco informó que continuarán con el ajuste de las rutas que completan el circuito y que realizarán un monitoreo para atender las eventualidades que se presenten.

Las autoridades dieron a conocer que alrededor de 180 mil usuarios utilizaron el sistema el domingo pasado, en su primer día de operaciones. Aunque se comunicó que 31 estaciones tendrán módulos con baños y lactarios, 23 se encuentran en la última fase del proceso de habilitación.

LA VOZ DEL EXPERTO

Faltan cruces peatonales

Raúl Díaz Padilla, especialista en Movilidad del ITESO.

El especialista comentó que el sistema articulado es un paso en la transformación del Anillo Periférico que, al completarse, podrá ser un elemento articulador de las colonias y las comunidades.

Ayer se realizó un recorrido para los representantes de las universidades. Entre algunas de las propuestas, Raúl Díaz observó que hay semáforos peatonales que no cumplen de la mejor manera su función de protección y falta consistencia en la infraestructura que tendría que facilitar la movilidad de los pasajeros. “En algunas estaciones hay cruces peatonales a nivel de banqueta y en otros lugares no”. Hay estaciones que no tienen rampa para acceder al sistema y esto significa que las personas con discapacidad dependerán de los elevadores, por lo que éstos no deberían fallar.

Remarcó que el cambio que tendrá el Periférico debe ir acompañado de una homologación de la velocidad a la que pueden circular los automotores, por lo que se debería reducir de 80 a 60 kilómetros por hora.

Agregó que está pendiente la instalación de luminarias en muchos paraderos.

Primer accidente del Peribús ocurrió en el cruce de Periférico y Artesanos. EL INFORMADOR/A. Camacho

Conductor choca con unidad

A dos días de su inauguración, un automóvil chocó con una unidad del Peribús. Los hechos ocurrieron ayer a las 11:26 horas, en el cruce de Periférico y Artesanos.

Personal de supervisión de transporte público atendió el accidente, mientras que agentes de la Policía de Zapopan ayudaron para agilizar el tránsito. No se reportaron heridos.

De acuerdo con el dueño del automóvil, Luis Sebastián, el vehículo era conducido por uno de sus trabajadores para llevarlo al taller mecánico. Sin embargo, al dar vuelta, el conductor no respetó el semáforo y chocó con el Peribús, lo que ocasionó el desprendimiento de su defensa. Las unidades fueron retiradas para evitar caos vial, a la espera de la llegada de sus aseguradoras.

Es el primer accidente de una unidad articulada. El domingo, otro camión de las rutas complementarias también chocó en las avenidas Tonalá y Tonaltecas.

Además, en ese mismo día, otro incidente generó afectaciones al servicio. En Periférico Sur y avenida Jesús Michel González, en la colonia San Sebastianito de Tlaquepaque, hubo un accidente en el que estuvieron inmiscuidos cuatro vehículos, lo que generó la obstrucción del carril exclusivo.