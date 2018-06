Salvador Cosío, "sorprendido" por la pobreza en municipios de Jalisco

Tras recorrer los 125 municipios, el candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Salvador Cosío, dijo sentirse “sorprendido” por la pobreza que se vive fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“He visitado todos los municipios de Jalisco y no solamente sus cabeceras municipales, he podido acudir a delegaciones y agencias, rancherías, pequeñas y grandes localidades, a lugares en donde la problemática es severa y habría que ir a constatarlo y a platicarlo con la gente. Conocía la problemática porque conozco muy bien Jalisco y sus regiones, pero debo confesar que me sorprendí del grado de avance de los problemas y de la necesidad urgente de atenderlos para resolverlos de inmediato”.

El abanderado del Verde, se mostró complacido por la respuesta que encontró los simpatizantes a su proyecto. Dijo que encontró “ideas y peticiones” para construir un Gobierno diferente en Jalisco. “Acudí al contraste de ideas y de propuestas con mis aspirantes concurrentes, señalando lo que han expresado y que resulta incumplible o no va de acuerdo con su historia de vida o con sus características personales para poderlo cumplir. La sociedad ha marcado el deseo de un cambio real y de una alternativa diferente que sí tenga el viso de cumplirle sus expectativas”.

Finalmente, Cosío señaló que continuará su campaña durante el tiempo que lo permitan las autoridades electorales y acompañará a los aspirantes a las alcaldías de la Entidad con la intención de fortalecer sus compromisos. “Vamos a generar seguridad, desarrollo regional, fomento económico, servicios médicos y, sobre todo, el orgullo de vivir en Jalisco”.