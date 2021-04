Salvador Cosío propone una reestructura para la Policía de Zapopan

Para reducir la violencia en Zapopan, el candidato del Partido Verde Ecologista (PVEM), Salvador Cosío, organizará a la Policía por sub comandancias por cada 50 mil habitantes a fin de ampliar su cobertura.

De ganar la elección de junio, construirá torres blindadas con cabina y prometió instalar una cada 20 cuadras. Además, se comprometió a que habrá una patrulla una por cada 10 manzanas.

Propone cambio de fondo para la Policía municipal

Para el candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por la alcaldía de Zapopan, Salvador Cosío Gaona, atajar la inseguridad con la reestructura de la Policía municipal, a través de sub comandancias, contribuirá a la disminución de la delincuencia.

Afirmó que, de ganar la elección, además de generar empleos combatirá la desigualdad en un municipio que vive una brecha que buscará revertir: el Zapopan marginado y el próspero.

Destacó que la falta de servicios públicos como la seguridad pública o la dotación de servicios básicos generan marginación y desprotección, lo que a su vez agudiza la desigualdad como en la zona de las Mesas Coloradas, Arroyo Hondo, El Fortín, Arenales Tapatíos o Miramar.

Para Cosío, la seguridad y la salud para combatir la desigualdad son la base de su propuesta de Gobierno, con una base ética en el ejercicio del cargo público tras su experiencia como diputado federal y dos veces diputado local.

—¿Cómo fortalecerá la seguridad en Zapopan?

—La propuesta es la cobertura de seguridad con sub comandancias. No tenemos una sub comandancia de Policía; sólo una en el Centro, y tenemos un número escaso de patrullas. Proponemos una por cada 50 mil habitantes. Y, al menos, una patrulla por cada 10 manzanas. Es un reto.

Se generará empleo, ingresos con los que la ciudadanía confíe su bienestar, en sus propios recursos económicos, y evitar que acudan a la delincuencia organizada.

—¿Cuáles son las zonas que más atención requieren?

—Colonias del Norte de Zapopan: las Mesas, Arroyo Hondo, La Martinica, o del lado Sur: Miramar, Arenales Tapatíos, El Fortín. Son zonas con una gran incidencia de violencia y con poca presencia de la Policía.

La inseguridad, sin caer en el dogma de echar la culpa a la Federación o al crimen organizado, no es lo que está fuera de la esfera municipal. Y la delincuencia es inclemente.

—¿Cómo mejorará la calidad de vida de los zapopanos?

—Es un municipio próspero que tiene las mejores universidades, hoteles, plazas, turismo y gastronomía. Propongo un esquema de desarrollo económico donde las zonas más prósperas generen recursos para la inversión en zonas marginadas.

Hay que combatir los problemas. No es posible que en Zapopan hay gente que todavía vive en cuevas y mucha gente que, a pesar de los esfuerzos, no tiene servicios básicos. Mejorará con un Gobierno marcado por la honestidad, que actúe con ética, que sea transparente no sólo en sus recursos y procesos administrativos, sino en cómo atiende, que genere confianza. La gente está harta de que la ignoren y busca la sensación de vivir en un Zapopan seguro y próspero.

—En el tema de la salud, ¿cómo mejorar esta demanda de la población?

—El Artículo 115 Constitucional refiere al municipio como el responsable de este servicio. En la práctica se generó un sistema de salud estatal y federal con un Instituto de Salud para el Bienestar que no funciona, que no provee. En México está prohibido enfermarse, pero la gente reclama atención primaria. También propongo que haya, por lo menos, una unidad de socorro de la Cruz Verde por cada 50 mil habitantes.

EJE DE TRABAJO

Seguridad y salud

Salvador Cosío propone una sub comandancia de la Policía municipal y una Cruz Verde por cada 50 mil habitantes. Además, asegura que, de obtener el voto mayoritario, habrá una patrulla por cada 10 manzanas en la localidad. De igual forma, se comprometió a construir y habilitar torres de vigilancia blindadas, y que cada una cubra un cuadrante de 20 calles.