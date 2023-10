Irene fue diagnosticada con cáncer de mama en el mes de septiembre de 2019 y a cuatro años de ello, está por culminar su proceso de atención médica.

“Yo acudí a un doctor particular y él me mandó a hacer más estudios, le llevé los resultados; posteriormente, fui al Seguro para que me diagnosticaran mejor. Me hicieron una biopsia y como a los 15 o 20 días me dieron los resultados y efectivamente era cáncer”, contó a EL INFORMADOR.

En la actualidad se encuentra bajo un tratamiento que no requiere quimioterapias, únicamente medicinas en forma de pastillas: “Estoy en tratamiento de pastillas, es como una quimio, pero tomada. Son cinco años, llevo cuatro, me falta uno”.

Irene fue diagnosticada con la enfermedad tras acudir a la Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco o también conocida como Clínica de Mama, ubicada en la Avenida Belisario Domínguez, en la colonia Jardines de Santa Isabel, en Guadalajara.

Sergio Osvaldo Meza Chavolla, director de dicha unidad, explicó que la clínica, que está en funciones desde 2019, busca detectar lo más rápido posible el cáncer de mama en las mujeres: “Lo que estamos buscando es detectar lo más temprano posible el cáncer de mama en las mujeres, derivado de la incidencia tan alta tanto en frecuencia como en mortalidad del cáncer de mama”.

El médico de la Clínica de Mama del IMSS comentó que suelen brindar atención a alrededor de 120 mujeres por día, principalmente para abordar el tema del diagnóstico y asesoramiento y destacó la rapidez del proceso de atención.

En Jalisco, según datos de la Secretaría de Salud estatal, durante el año 2022 fallecieron 591 mujeres por el cáncer de mama, por lo que la entidad se ubicó a nivel nacional como el noveno lugar en fallecimientos por la enfermedad, razón por la que es una de las principales causas de muerte en el Estado desde hace varios años.

La labor de la Clínica de Mama

La Clínica de Mama atiende a mujeres derechohabientes del IMSS, quienes deseen tener acceso a sus servicios pueden acudir sin necesidad de hacer algún trámite o pago extra. Lo único que deben de hacer es acudir a su clínica asignada o Unidad de Medicina Familiar para el registro y obtener su cita.

Sergio Osvaldo Meza, director de la clínica, explicó que la mayoría de las usuarias “son pacientes asintomáticas, o sea, que no se tiene detectada ninguna molestia en sus pechos, pero que tienen de 40 a 69 años de edad. A estas mujeres, la citamos para algo que se llama mastografía de tamizaje, esto es para detectar cualquier signo o sospecha que pueda darnos cáncer de mama”.

En el caso de que alguna mujer tenga alguna molestia en el pecho u otro tipo de síntoma, se les realizan estudios especiales, incluyendo una biopsia, para mejorar la atención y analizar si se trata de cáncer de mama u otra situación.

Destacó que “en la Clínica de Mama la atención es de un sólo día, todo lo que llegue a requerir la paciente; se le hacen todos los estudios que requiera en un sólo día, incluyendo la biopsia”, dijo Meza Chavolla. A lo que agregó: “Los resultados no tardan más de 10 días hábiles”.

Aclaró que si la biopsia arroja positivo el resultado, personal de la clínica la dirigirá con el médico oncólogo para que continúe su proceso de atención y se determine cuál es el mejor tratamiento.

Alta incidencia en Jalisco

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Jalisco, desde el año 2002, el cáncer de mama se ubica en el primer lugar como causa de muerte por cáncer en las mujeres del Estado.

Señaló que los casos nuevos, en 2022, en mujeres mayores de 20 años, fue de dos mil 88; mientras que el registro de muertes, en ese mismo año, fue de 591 féminas.

Reportó que desde el mes de enero y hasta julio de 2023, en Jalisco se han registrado 344 defunciones provocadas por el cáncer de mama. Indicó que la tasa de casos de cáncer de mama registrados en hombres es mínima: representan menos del 1% del total. En el Estado se registraron dos en 2019, seis en 2020, once en 2021 y sólo dos casos en 2022.

Además, datos de la Secretaría de Salud Federal indican que en México durante el año 2020 hubo 195 mil 499 casos de cáncer detectados en sus distintas variantes, de los cuales, 29 mil 929 correspondieron al cáncer de mama.

En aquel año, se registraron 7 mil 931 defunciones, lo que equivale a alrededor de 21 mujeres fallecidas cada día por esta enfermedad.

Campañas activas

Las distintas dependencias y organismos de salud en Jalisco, tanto locales como federales, implementan distintas actividades en el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama. Toma nota:

•Hoy instalarán un mastógrafo móvil en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres para realizar pruebas sin costo a mujeres de 40 a 69 años.

•Se visitará a mujeres privadas de su libertad para evaluación y mamografías con unidad móvil de la SSJ.

Instituto Jalisciense de Cancerología

• Aplicación de 100 mamografías y 100 ecos.

• Con la campaña “Déjanos Cuidarte”, se ofrecerán 620 mamografías gratuitas.

•Realizarán 120 intervenciones para prótesis mamarias y 120 expansores de mama.

IMSS Jalisco

• El programa “Salud Preventiva en Acción” dispone de más de 30 mastógrafos distribuidos en Unidades de Medicina Familiar y en 10 hospitales del IMSS en todo el Estado.

•Realización de mastografías los fines de semana en algunas unidades de medicina familiar (consultar disponibilidad).

ISSSTE Jalisco

•El Centro de Diagnóstico y Detección de Cáncer de Mama en el Hospital Regional “Dr. Valentín Gómez Farías” abrió el 27 de septiembre pasado para realizar mil mastografías mensuales.

OPD Hospital Civil de Guadalajara

• Realización de campaña ¡Tócate Contra el Cáncer de Mama!

•Atención a las mujeres en Torre de Ginecología y en el área de Consulta Externa del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”. Grupo RIO donará 200 estudios de mastografía.

Donarán dos mil mastografías

En apoyo a la lucha contra el cáncer de mama y para promover la conciencia sobre la importancia de la detección temprana, la empresa Interceramic anunció una colaboración con Salud Digna para donar dos mil mastografías durante el mes de octubre. El convenio se realiza en el marco de la conmemoración del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama.

La empresa informó que este donativo de dos mil mastografías representa un paso importante en la misión de Interceramic por contribuir al bienestar de la sociedad y promover la salud de las mujeres en particular.

Las mastografías serán realizadas en clínicas de Salud Digna de todo el país, lo que permitirá beneficiar a las comunidades de cada rincón de México.

Además de ofrecer las mastografías, Interceramic aprovecha esta colaboración para sensibilizar a la población femenina sobre la importancia de la autoexploración mamaria como parte de la detección temprana del cáncer.

Las mujeres interesadas en programar su mastografía gratuita podrán ponerse en contacto con las clínicas de Salud Digna en su localidad.

CT