Las dietas y planes alimenticios deben contar con una evaluación clínica previa, advierten especialistas y organismos internacionales. De lo contrario, puede resultar ineficaz y riesgoso, pues señalan que los estudios médicos son fundamentales para diseñar estrategias nutricionales personalizadas, seguras y basadas en las necesidades de cada persona.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la nutrición es una parte clave del cuidado integral de la salud y debe abordarse desde un enfoque clínico. Señala que las intervenciones nutricionales basadas en evidencia contribuyen a prevenir enfermedades, mejorar la calidad de vida y reducir complicaciones asociadas a padecimientos crónicos como la diabetes o las enfermedades cardiovasculares. En ese sentido, los estudios clínicos permiten conocer el estado real del organismo antes de hacer cambios en la dieta, lo que permite evitar decisiones que puedan afectar negativamente la salud.

La Clínica Mayo destaca que los análisis de laboratorio son una herramienta esencial para la evaluación diagnóstica, ya que permiten a los especialistas tomar decisiones informadas sobre el tratamiento de los pacientes. En el ámbito de la nutrición, esto implica que un plan alimenticio debe construirse a partir de información objetiva sobre el funcionamiento del organismo, pues cada persona responde de manera distinta a los alimentos debido a factores como la genética y el metabolismo.

Antes de iniciar cualquier plan alimenticio, los especialistas recomiendan realizar una serie de estudios médicos básicos que permitan identificar posibles riesgos o condiciones preexistentes. Guadalupe Figueroa, nutrióloga, anota que, entre los más comunes, se encuentra la biometría hemática, que ayuda a detectar anemia o infecciones; la química sanguínea, que mide niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos y función renal; y el perfil lipídico, enfocado en evaluar el riesgo cardiovascular. También se pueden llevar a cabo pruebas como el examen general de orina, la medición de la presión arterial, la evaluación antropométrica y, en algunos casos, estudios hormonales para detectar alteraciones en la tiroides u otros sistemas metabólicos. Asimismo, la medición de glucosa en ayuno permite detectar o monitorear la diabetes.

Estos estudios no sólo sirven para diagnosticar enfermedades, sino que también funcionan como herramientas preventivas, sostiene la experta. Muchas condiciones pueden identificarse en etapas tempranas a través de análisis clínicos, lo que facilita intervenciones oportunas y evita complicaciones a largo plazo.

Diagnóstico integral y hábitos, la clave

En Guadalajara, uno de los centros que ofrece este tipo de servicios integrales es la Unidad de Patología Clínica, institución con amplia experiencia en análisis clínicos y diagnósticos médicos.

Este laboratorio brinda servicios que abarcan desde estudios básicos hasta pruebas especializadas, incluyendo análisis clínicos, estudios de imagen, banco de sangre, cardiodiagnóstico, evaluaciones de función pulmonar y servicios de neurofisiología. También ofrece valoraciones oftalmológicas y auditivas, así como atención en nutrición y toma de muestras a domicilio. La posibilidad de acceder a estos servicios en un solo lugar permite a los pacientes obtener un diagnóstico integral que facilita la elaboración de planes alimenticios adecuados a sus necesidades específicas.

En tanto, un plan alimenticio debe construirse con metas realistas y conocer las necesidades reales de cada paciente, indica Óscar Serrano, psicólogo clínico. Una vez se identificaron, hay que implementar estrategias por un periodo de tiempo específico para que las metas “no queden en el aire”. También recomendó establecer rutinas claras, con actividades que mantengan todo el tiempo ocupado, sin posibilidades para pensar o dejar ratos libres para hacer lo que sea, pues es cuando se pierde el enfoque y la disciplina.

“Usando el ejemplo de la dieta, si yo me levanto todas las mañanas con ya una comida, es menos probable que dependa del hambre y luego haga lo que sea, o me pida algo. Entonces es importante tener una rutina bien establecida, muy realista […]. Cuestionarte qué es lo que en realidad quieres y en base a eso establecer una rutina”.

Estudios recomendados previo a la elaboración de un plan nutricional

Biometría hemática (hemograma completo): evalúa glóbulos rojos, blancos y plaquetas; permite detectar anemia, infecciones o procesos inflamatorios.

evalúa glóbulos rojos, blancos y plaquetas; permite detectar anemia, infecciones o procesos inflamatorios. Glucosa en ayuno: mide los niveles de azúcar en sangre; ayuda a identificar diabetes o prediabetes.

mide los niveles de azúcar en sangre; ayuda a identificar diabetes o prediabetes. Hemoglobina glucosilada (HbA1c): refleja el promedio de glucosa en los últimos 2-3 meses; útil para valorar control metabólico.

refleja el promedio de glucosa en los últimos 2-3 meses; útil para valorar control metabólico. Perfil lipídico: analiza colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos; permite evaluar riesgo cardiovascular y ajustar el consumo de grasas.

analiza colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos; permite evaluar riesgo cardiovascular y ajustar el consumo de grasas. Función renal (urea y creatinina): determina el estado de los riñones; es clave antes de indicar dietas altas en proteína.

determina el estado de los riñones; es clave antes de indicar dietas altas en proteína. Pruebas de función hepática (TGO, TGP): evalúan el estado del hígado; ayudan a detectar enfermedades hepáticas o alteraciones metabólicas.

evalúan el estado del hígado; ayudan a detectar enfermedades hepáticas o alteraciones metabólicas. Perfil tiroideo (TSH): analiza la función de la tiroides; identifica alteraciones que afectan el metabolismo y el peso.

analiza la función de la tiroides; identifica alteraciones que afectan el metabolismo y el peso. Ácido úrico: detecta niveles elevados relacionados con gota o trastornos metabólicos; orienta el consumo de purinas.

detecta niveles elevados relacionados con gota o trastornos metabólicos; orienta el consumo de purinas. Examen general de orina: evalúa hidratación, función renal y posibles infecciones urinarias.

evalúa hidratación, función renal y posibles infecciones urinarias. Evaluación de micronutrientes: mide niveles de hierro, vitamina B12, vitamina D u otros; identifica deficiencias nutricionales específicas.

Medición antropométrica y composición corporal: analiza peso, talla, índice de masa corporal, grasa y masa muscular; sirve para calcular requerimientos energéticos.

analiza peso, talla, índice de masa corporal, grasa y masa muscular; sirve para calcular requerimientos energéticos. Historia clínica y evaluación de hábitos: revisa antecedentes médicos, alimentación, actividad física y uso de medicamentos; permite contextualizar y personalizar el plan alimenticio.

No hay que tomar riesgos

Iniciar una dieta sin estudios previos puede implicar riesgos importantes, alertan los especialistas. Por ejemplo, una persona con problemas renales podría verse afectada por dietas altas en proteínas, mientras que alguien con alteraciones metabólicas podría experimentar complicaciones al seguir planes restrictivos en carbohidratos. Además, el consumo indiscriminado de suplementos alimenticios sin supervisión médica puede provocar desequilibrios nutricionales o interferir con tratamientos existentes. Por ello, la recomendación es evitar la automedicación nutricional y acudir a profesionales de la salud antes de realizar cambios significativos en la dieta.

La Organización Mundial de la Salud y la Clínica Mayo coinciden en la importancia de realizar evaluaciones médicas antes de modificar la alimentación, diseñar planes personalizados basados en evidencia científica y dar seguimiento periódico mediante estudios clínicos. Este enfoque no sólo garantiza mayor seguridad, sino también mejores resultados a largo plazo, ya que permite ajustar la dieta conforme evolucionan las condiciones de salud del paciente.

Los expertos señalan que las dietas y planes alimenticios en redes sociales pueden ser contraproducentes y riesgosos, pues no cuentan con evidencia científica y no garantizan resultados para toda la población. Enfatizan que las evaluaciones clínicas y el conocimiento de uno mismo son fundamentales para comenzar con una dieta y/o un plan alimentación. “La evidencia demuestra que el primer paso para una dieta es conocer el estado de salud. Es parte del bienestar que puede prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida”, concluye Óscar.

CT