Roban instalaciones del PAN en Guadalajara, acusan ataque político

La tarde de este domingo fue robada la casa de campaña del PAN en Guadalajara, ubicada en la colonia Americana. De acuerdo con Miguel Ángel Martínez, candidato a la gubernatura del Estado lo anterior podría apuntar a un ataque político de alguno de sus contrincantes pues sólo sustrajeron del lugar una computadora con información de la campaña y algunos archivos, pesar de que en el punto había más objetos de valor.



El candidato señaló en rueda de prensa que está no es la primera ocasión que pasan por una situación similar. Dijo que hace aproximadamente tres semanas, en un evento al sur de la ciudad, los vehículos de tres colaboradores del partido fueron afectados por robo de autopartes y hace una semana fueron despojados de algunas vallas publicitarias y anuncios espectaculares en diversos puntos del Estado.



"No habíamos querido asumir el papel de víctima pero aquí sí nos parece ya que es indispensable que diga con toda la energía, no es normal lo que lo que está sucediendo. En menos de un mes hemos sido víctimas tres veces de robo de diferente naturaleza", expresó Martínez.



Según el aspirante, luego de que se percataron de lo ocurrido se contactó al secretario general de Gobierno y se hizo una denuncia ante Fiscalía bajo la carpeta de investigación número 46111/2018, sin embargo, hasta la mañana de este lunes no habían podido ingresar al recinto debido a que aún no se realizaban los peritajes correspondientes por lo que se montaron instalaciones provisionales para poder laborar.



El hurto de habría llevado a cabo entre las 17:00 y las 20:00 horas, mientras se encontraban en el arranque de campañas. La suma del robo asciende a 200 mil pesos en equipo de cómputo.



Según el político, luego de las investigaciones pondrán una denuncia ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, así como ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

