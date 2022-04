Revocación de mandato: Divide opiniones consulta en Jalisco

Con opiniones encontradas los jaliscienses siguen votando en la casilla especial del Instituto Nacional Electoral (INE) ubicada frente al Instituto Cultural Cabañas, durante la jornada de revocación de mandato del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Velia Patricia Martínez, de 54 años, dijo que este se trata de un ejercicio de democracia muy bueno en el cual la gente tiene libertad de elegir.

“Sé que la gestión del presidente (López Obrador) ha tenido muchos aciertos, y por eso quiero que siga, aunque yo no estoy de acuerdo con que se vuelva a reelegir pero sí estoy de acuerdo con que termine su periodo. Ha hecho muchas cosas por el país en poco tiempo”.

Por su parte, Wendy García, de 44 años, se dijo en contra de la actual administración federal.

“Yo pienso que son pésimos los proyectos de AMLO, definitivamente me extraña que no haya gente que lo detenga o que sea un contrapeso, no es un Presidente que nos represente, para mí es un dictador”.

Por otro lado, el señor Guadalupe Santibáñez, de 60 años, expresó que se le debe de dar un voto de confianza al mandatario federal porque ha realizado un buen trabajo.

“Venimos de muchos años de corrupción y claro que se debe trabajar para mejorar el país, hay que darle un voto de confianza. Refrendar el que siga es darle una nueva oportunidad, y en los próximos sexenios espero que tengamos la oportunidad de poder quitar al Presidente que no haga bien su trabajo”.

Finalmente, María Concepción Cervantes, 74 años, reclamó que la administración de López Obrador use la mañanera para desinformar a la población.

“A mí no me convence, si queremos que México progrese y sea un país más justo necesitamos a alguien mejor capacitado, porque yo considero que las cosas no se están haciendo bien”.

Los votantes que acudieron a la casilla especial eran originarios de Autlán de Navarro, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno y Tepatitlán.

MF