Responden transportistas, no ven afectación en aumento a la tarifa

Arnoldo Licea, el secretario general del Sindicato de Avanzada de Trabajadores del Autotransporte del Estado de Jalisco aseguró que en el aumento de la tarifa de siete pesos a 9.50, de las rutas del transporte público, no hay afectación a los usuarios.

Argumentó que si los empresarios entregarán subsidios a los empleados para pagar la tarifa y ya se entregan apoyos para estudiantes y personas de la tercera edad “yo no veo donde sea tanta la afectación”, dijo.

Esto, ante las críticas que ayer se dieron en el Congreso del Estado de Jalisco por diputados de partidos como PRI, PAN y Morena.

“Estos personajes solo salen a grillar pero no vemos sus propuestas”, comentó Licea. También “retó” a los diputados “a que nos sentemos y me demuestren por qué no se debió de haber liberado la tarifa”, dijo.

Ayer el Gobierno del Estado anunció que a partir de este sábado el Tren Ligero y el Macrobús aumentarán su tarifa a 9.50, en quince días tres rutas se sumarán a este precio y durante agosto serán otras siete.

Enrique Alfaro Ramírez, gobernador del estado, aseguró ayer que al finalizar el año 135 rutas, es decir, todo el sistema de transporte público, estará cobrando esta tarifa pues se incorporarán al modelo de ruta empresa.

