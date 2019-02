Impulsa Canaco mejora regulatoria; prevé ahorro por mil 764 MDP al año

Si Jalisco logra simplificar los más de 800 trámites estatales que se tienen identificados podría obtener ahorros por más de mil 764 millones de pesos cada año, destaca Xavier Orendáin de Obeso, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco), quien urge a las autoridades locales a ir más allá de lo que establece la Ley General de Mejora Regulatoria, la cual debe homologarse a más tardar en mayo.

Enfatiza que, de ese total de trámites, 57 están considerados como prioritarios y representan más de la mitad del ahorro. “Hoy que se habla de la reducción de presupuestos también es importante hablar de eficiencia gubernamental”.

Por ello, la mejora regulatoria se encuentra en el centro de la agenda, sobre todo porque los pequeños y medianos negocios representan 63% del Producto Interno Bruto y tienen que lidiar con inseguridad e impunidad.

Acentúa que las nuevas reglas no sólo beneficiarán a las empresas, sino que tendrían un impacto general; por ejemplo, para las personas mayores que acuden a las recaudadoras y deben presentar documentos para los descuentos.

La Ley de Mejora Regulatoria se promulgó el año pasado y los Gobiernos locales tienen hasta el 19 de mayo para homologarla, “para que Jalisco cumpla con esta armonización ya se inició una mesa de trabajo en el Congreso estatal”.

Considera que la Entidad puede ser pionera en esta materia, para ir un paso más allá de la homologación. “Una de las principales propuestas que no incluye la ley es la regla del ‘dos por uno’. Estamos proponiendo que por cada nuevo trámite que el Gobierno quiera establecer se quiten dos”, lo cual ya se hizo en Inglaterra.

Además, la Canaco envió a los municipios la información de los 57 trámites prioritarios. Esto, tras ser reinstalada la mesa de mejora regulatoria con el Instituto Metropolitano de Planeación, que se reunirá este mes para poner fechas y costos en este ejercicio de regulación.

GUÍA

Escenario simplificado

Tras un estudio se identificaron acciones de simplificación para todos los trámites del Estado que reducirán el Costo Económico Social (CES) en un 43.17%. Se ubicó que 57 trámites prioritarios representan más de la mitad del ahorro total, mismos que se incluyeron en la propuesta de acuerdo de simplificación.

El Costo Económico Social es de cuatro mil 087 millones de pesos. El ahorro total es de mil 764 millones pesos. Mientras el Costo Económico Social Simplificado es de dos mil 323 millones de pesos.

Respecto a los trámites prioritarios, el ahorro es de 941 millones 418 mil pesos; de éstos, 53% está destinado a 57 trámites prioritarios y, el restante, 47%, en 450 trámites diversos.

Para el sector empresarial todavía no hay resultados en materia de seguridad. Pide que la Guardia Nacional no sea encabezada por el Ejército. EL INFORMADOR/Archivo

AMLO y Alfaro deben construir sobre coincidencias: Orendáin

Pese a los desencuentros que han sostenido el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, desde que estaban en campaña y tras asumir el poder, el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco), Xavier Orendáin de Obeso, considera que ambos tienen más coincidencias en las que deberían concentrarse. “Son parte de la condición humana estos desencuentros. Son dos líderes carismáticos, se conocen bien, estuvieron en algún momento del mismo lado de la visión política, aunque finalmente se separaron”.

Destaca que en el discurso de ambos hay muchos puntos de unión, comenzando por la visión de Gobierno, a la que el Presidente le llama Cuarta Transformación, mientras que el mandatario estatal la bautizó como Refundación, “hay un objetivo ideal”.

“Los dos tienen la obligación de construir sobre sus coincidencias. La lógica política se la dejamos a los políticos, como ciudadanos, lo que requerimos es que los dos sirvan a la Patria y den resultados a los ciudadanos”.

El presidente de la Canaco califica como positivo que el gobernador alzara la voz en algunos temas anunciados por el Gobierno federal. Acentúa que Alfaro necesita que su equipo también levante la voz cuando así se requiera, “pero también, la certeza de una voz diplomática, de una voz suave, de una voz basada en los hechos… y eso solamente se da cara a cara. Es muy importante que esos diálogos se sigan dando, por el bien de los ciudadanos”.

Justo antes de asumir el poder, Alfaro hizo un frente con los diferentes sectores del Estado, incluidas las cúpulas empresariales, para exigir al Presidente que respetara la soberanía de Jalisco, que incluyeran recursos en el presupuesto de este año para los proyectos prioritarios de la Entidad y que se castigara a los delincuentes. Esto, tras manifestarse en contra de la figura de los súper delegados y la participación de éstos en los temas de seguridad, lo que finalmente se descartó.

El último desencuentro entre ambos fue por el tema del desabasto de gasolina. Mientras Alfaro exigía a López Obrador dar explicaciones por las afectaciones que se tenían en Jalisco y manifestaba que había desinformación por parte de las autoridades federales, el Presidente le contestaba que sólo buscaba polemizar. Por su parte, el titular del Ejecutivo estatal insistía en que no se trataba de publicidad sino de un problema real.

Aprueba los primeros meses de Gobierno

Tras aclarar que es muy poco el tiempo para evaluar el trabajo realizado en las nuevas administraciones tanto federal como estatal, el presidente de la Canaco da una nota aprobatoria a lo realizado en los primeros dos meses de Gobierno.

Sin embargo, en el caso del Gobierno del Presidente puntualiza que la calificación “es aprobatoria baja”, con algunos claroscuros.

En aspectos positivos destaca el combate a la corrupción, la reducción de gastos superfluos y la subasta de vehículos.

En aspectos negativos recuerda la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto en Texcoco. Reconoce que, a pesar de ser un tema al que ya se le ha dado la vuelta a la página, afectó la confianza.

Otro de los puntos en contra es el despido de los buenos funcionarios que había en las dependencias de Gobierno. “Estamos convencidos de que, en el tema del abasto de la gasolina, si hubiera funcionarios con esa pericia y con esa experiencia previa, quizá la afectación hubiese sido menor, y el Gobierno hubiese podido cumplir con eficiencia y eficacia”.

A nivel estatal, comenta que la gestión ha sido positiva. “Lleva 60 días de ajustes, 60 días de cambios. (Me parece) también prematuro juzgar las decisiones de desaparecer las OPD”.

En este último punto comenta que se debieron tomar las decisiones con más calma porque refundar, subraya, no es sólo reorganizar el Gobierno. “Necesita seguir tejiendo una red de unidad y no dividirse en términos de decisiones que en realidad no le benefician al Estado, como la desaparición del Instituto de las Mujeres. Me parece que, a 60 días, en un Estado con tantos retos, puede haber otros caminos”.

—¿Qué está bien y qué se debe reforzar?

—A nivel federal, el combate a la corrupción está bien. A nivel local es positivo el esquema de coordinadores, nos parece que ésta articulación es buena.

—¿Hay parálisis en algún rubro?

-Hubo parálisis por la falta de gasolina. Pero más que parálisis, hay que acelerar el paso para construir puentes y tender puentes de dos vías, tanto de Jalisco hacia la Federación como viceversa, y de Jalisco con la región y con el mundo.

—¿Cuál es el saldo del desabasto de gasolinas en diciembre y enero?

—Se habla de 300 millones de pesos que se perdieron diario. Debemos aprender de esto, para que si vuelve, estemos preparados.

Xavier Orendáin de Obeso, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, aseguró que los gobiernos deben simplificar los trámites, luego homologarlos y después digitalizarlos. ESPECIAL

Pide migrar a plataforma para las adquisiciones

La nueva Ley de Compras Gubernamentales del Estado requiere modificaciones, sobre todo porque hay omisiones, subraya el presidente de la Canaco.

Detalla que, con la nueva ley, los organismos empresariales tienen la mayoría de los votos a la hora de aprobar las compras, pero es necesario tener un equilibrio donde la autoridad cumpla con su función para la que fue electa, y los organismos de la sociedad civil den fe de que las compras se están haciendo de forma correcta y honesta.

Además, la Cámara Nacional del Comercio de Guadalajara plantea que se use el sistema estatal de compra que dejó el Gobierno anterior, pues a través de esta plataforma para la publicación de la contratación gubernamental se tendrá una huella digital de todo el proceso. Con esto se evitarán anomalías que actualmente son difíciles de detectar.

Como ejemplo, recuerda la compra de unas nochebuenas, en la cual se cumplió con la cantidad, pero no con el tamaño, lo que seguramente sucede con otro tipo de adquisiciones, en las que no puede observarse el detalle.

Además, les preocupan los montos de asignación directa y el que no exista un catálogo de proveedores único, ya que hay empresas que quedan mal y no se publica el nombre de éstas.

Por ello propone la creación de una plataforma de reputación, en la que respetando la protección de datos, tanto los proveedores como las dependencias puedan calificar los procesos de compra, “que eso genere un esquema de competencia y libre mercado”.

Agrega la propuesta para crear la “ley 30”, en la que el Gobierno se comprometa a pagar en un mes para que se vuelva atractivo venderle a la administración pública y se amplié así el catálogo de proveedores, lo que podría cerrar la pinza a la corrupción.

SEGURIDAD

Guardia Nacional debe operar con mando civil

Aunque ya transcurrieron más de 60 días de los nuevos Gobiernos federal y estatal, Xavier Orendáin de Obeso considera que, a la fecha, no se ha enviado un mensaje claro sobre la estrategia para implementar en materia de seguridad, a pesar de que ésta sigue siendo el principal clamor de México.

“Un problema de tantos años requiere de un análisis profundo, más allá de las mesas de diálogo realizadas. La Guardia Nacional, sin duda, hoy tiene claroscuros. Hay aspectos positivos, hay un estado de fuerza de hombres leales y disciplinados, pero unas reglas que no siguen quedando claras en cuanto a su operación”.

Acentúa que una gran cantidad de Estados de América Latina han manifestado que es necesario militarizar un poco más los países. Sin embargo, considera que no es el caso de México, pues hay otras formas de lograr pacificar a la nación.

“El Partido de Morena, en su expedición de temas a tratar en este ejercicio, sigue abundando sobre la Guardia Nacional. Tiene que ser una decisión bien meditada y analizada, y la sociedad civil sobre todo participando, que no sea un albazo, que no sea un madruguete”.

Insiste en que es necesario poner orden en el país, pero no se debe militarizar formalmente a través de la creación de una Guardia Nacional “imperfecta”.

“El mando tendría que ser civil, no debe ser una imposición, porque México necesita estar convencido de que uno de los mecanismos de salida para este problema de inseguridad puede aportarlo la Guardia Nacional”.

Las cúpulas empresariales, dice, estarían de acuerdo en un concepto de este cuerpo de seguridad, pero con modificaciones importantes en su reglamentación.

Reconoce que no se han visto los efectos de las estrategias. Sin embargo, a nivel estatal, el coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo, ha tenido acercamiento con los diferentes actores, lo cual considera positivo.

“De entrada, el reconocer que las cifras que se presentaban no eran las reales. Creo que todo problema inicia por reconocer tu realidad”.

Con Tamez Guajardo y su equipo de seguridad, acentúa, hay una comunicación semanal para analizar los índices de inseguridad.

“Es muy importante que la sociedad participe, sobre todo, la sociedad civil organizada. Hay un reconocimiento tácito, que ellos no pueden solos con el problema, que tiene que participar la sociedad”.

Reporta que recientemente sostuvieron una reunión por el robo a tiendas de autoservicio, “nos daban cuenta que se roban 12 tiendas de una cadena de autoservicio al día en Jalisco, son cifras alarmantes”.

A pesar de que ya se puso en marcha una estrategia para reducir el robo al comercio, reconoce que aún no se tienen datos a la baja.

Bloqueos afectan a la industria automotriz y de alimentos

Los bloqueos que se mantienen en algunas vías férreas de Michoacán han afectado principalmente a la industria automotriz y de alimentos, reporta el presidente de la Cámara del Comercio.

“Hay producto que se está echando a perder. El problema es esta certeza de que los inversionistas nacionales e internacionales pueden decidir migrar su inversión”.

Comenta que es un desafío importante para el país por el mensaje que pueda marcar el resto del sexenio con respecto al Estado de Derecho. “Me parece que no es un buen preámbulo el que, con una facilidad, se pueda afectar a una mayoría en el legítimo derecho de una minoría, como el tema de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación). México necesita buenas noticias al interior, pero también al exterior para que nuestra reputación no se vea afectada”.

Como sector privado les preocupa el tema y, por ello, se analiza si se implementa la misma estrategia como en el tema del aeropuerto: “Valorar algún camino por las leyes”.

Añade que también está el problema de las huelgas en Matamoros, “es un impacto enorme. En un comercio global que empieza a disminuir, en un comercio global que empieza a mostrar síntomas de cansancio, México tiene que estar más hábil y más despierto que nunca”.

La percepción del estado de derecho, importante factor para los inversionistas, se ve afectada por la tolerencia a delitos como los bloqueos de la CNTE a las vías férreas. SUN

El sistema anticorrupción requiere ajustes en Jalisco

El Sistema Estatal Anticorrupción es uno de los más avanzados a nivel nacional. Sin embargo, considera que es necesario que se realicen ajustes para reforzar el combate a este problema.

“El hecho de que hoy se tengan mil 500 carpetas de investigación con solamente cuatro casos (consignados en la Fiscalía Anticorrupción), pues habla de un sistema con necesidad de ajustarlo. Más allá del tema del presupuesto, es importante que el principio de perseguir la corrupción no se pierda”.

Acentúa que no se aspira a una sociedad “anticorrupta” sino ética. Por ello, el sistema debe comenzar a hablar en términos positivos y para eso no se requieren muchos recursos.

Acepta que el sistema requiere de un presupuesto que le permita trabajar en condiciones óptimas. De acuerdo con el presupuesto estatal de egresos 2019, el Sistema Anticorrupción cuenta con una bolsa de 113.6 millones de pesos, de los cuales, 63.5 millones son para Fiscalía, tres veces más de lo que esta última recibió en su primer año de operación.

“Ojalá que el fiscal siga con este aumento presupuestal que le dieron, construyendo un equipo, que los obstáculos materiales y humanos con los que se topa no lo inhiban y no lo frenen de buscar ese principio superior: una sociedad ética y no solamente ‘anticorrupta’”. Insiste que si Jalisco quiere diferenciarse del resto, es momento que el sistema también acelere el paso.

