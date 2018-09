Regidora solicita amparo contra reforma de “amorosos”

La regidora de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ángeles Arredondo, solicitó un amparo en los juzgados de distrito contra las reformas al artículo 14 del Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Guadalajara, al considerar que se promueven prácticas sexuales y exhibicionismo.



El cambio fue en la fracción tres, donde se indica que sostener relaciones sexuales o actos de exhibicionismo obsceno en la vía o lugares públicos, terrenos baldíos, centros de espectáculos, interiores de vehículos, o en lugares particulares con vista al público, será castigado "siempre y cuando la intervención se realice mediante petición ciudadana".



Arredondo consideró que esta modificación se va a prestar a errores de interpretación, además de que las acciones ya están consideradas en el Código Penal, por lo que los cambios están en contra de una legislación superior.



"Lo cierto es que exponemos a la sociedad a conductas inapropiadas. A veces tardan 15 o 20 minutos para atender un llamado, imaginen un caso de un ciudadano que tenga que hablar para denunciar un acto", dijo.



Arredondo agregó que el Frente Nacional de la Familia también presentó un amparo al respecto, por lo que esperan que la próxima administración pueda "rectificar" el error.



La regidora de Movimiento Ciudadano, Guadalupe Morfín, ha mencionado en varias ocasiones, que el cambio no significa que los actos dejarán de ser una falta administrativa, sino que condicionan el actuar de los policías, para que estos no extorsionen a las parejas que no molestan a vecinos.



Morfín mencionó que como no hay pocos registros de esta práctica en Juzgados Municipales, con la denuncia podrían hacer un mapa de los principales puntos de exhibición.



Este medio publicó el pasado 20 de agosto, que algunos jóvenes tapatíos han señalado el padecimiento de extorsiones por parte de elementos de la Policía de Guadalajara, quienes se dedican a visitar los lugares en donde ya saben que se reúnen.

LS