Tras el periodo vacacional, contribuyentes madrugaron el martes y acudieron a las recaudadoras para hacer el pago del refrendo vehicular de 900 pesos y así obtener, de manera gratuita, una cita para realizar la verificación y el cambio de placas, como parte de la estrategia de seguridad y cuidado del medio ambiente que impulsa la administración estatal.

Raymundo Piña señaló que tras realizar su pago ahora recibirá en su correo electrónico una ficha para hacer una cita para la verificación, que le tocará en noviembre. Y también otra notificación para cambiar sus placas, pues cuenta con un modelo anterior que no cumple con la normativa federal de seguridad. “Ahora fue más rápido. Llegué a las 8:30 y en media hora salí. Este famoso paquetazo me parece bueno, en primer lugar por las placas gratis, porque antes gastabas arriba de dos mil pesos. En la verificación he sido cumplidor, pero ahora no pagaré los 500 pesos que costaba”.

Luis García Sotelo, secretario de la Hacienda Pública de Jalisco, comentó que la sustitución de placas será entre febrero y noviembre. Y responde a los criterios de seguridad, visibilidad, identificación y protección de datos personales que establece la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Los vehículos que tengan las placas con diseños o las imágenes de “Gota”, “Maguey”, “Minerva” y anteriores deberán ser sustituidas. Las placas que no caducan son las del modelo “Collage”, expedidas a partir de 2019 y que cuentan con un código QR en la esquina superior derecha. La intención es que, “con los arcos de seguridad que estaremos implementando en todo el Estado, con las cámaras de seguridad con el fortalecimiento del nuevo C5 (videovigilancia) y con los aparatos especiales que traerá la Policía Vial, podremos identificar quiénes son y qué datos tienen los vehículos”. Se estima que dos millones 800 mil unidades deben cambiar las placas (70% del parque vehicular total).

García Sotelo adelantó que entre 30% y 40% de las personas que han pagado el refrendo lo hicieron por internet, en donde se ofrece un 5% de descuento durante enero y febrero (también aplican un 40% en fotoinfracciones).

Para las motocicletas también habrá cambio de placas.

Para Paulina Robles, el paquetazo es un buen programa, pero consideró que el sistema de la Recaudadora 00 del Centro de Guadalajara está saturado.

Las recaudadoras cuentan con un horario extendido de lunes a viernes de 6:00 a las 18:00 horas. Y los sábados de las 8:00 a las 14:00 horas durante las dos primeras semanas de enero, a excepción de las ubicadas en Las Águilas y el Centro Integral de Servicios de Zapopan, que cerrarán hasta las 22:00 horas.

“Ahora hago todo en un sólo pago y eso se agradece. Hoy estuve sólo 40 minutos aquí para pagar”, mencionó Liliana Urzúa.

Además del paquetazo vehicular, los Ayuntamientos ofrecen descuentos en el predial. Guadalajara y Zapopan tienen rebajas del 10% durante enero y febrero. Pero hay descuentos a las personas mayores de 60 años, que van del 60% al 80 por ciento.

En Tlajomulco hay rebajas del 15% en enero. En Tlaquepaque será del 15% en el primer trimestre del año.

Por otra parte, desde el 23 de diciembre pasado, el SIAPA cuenta con 10% de descuento para aquellos que paguen su estimado anual 2025.

El modelo de placas que se queda