Ciudadanos acudieron este viernes a las recaudadoras para aprovechar que fue el último día para pagar el refrendo vehicular sin recargos, pues a partir de abril el pago generará recargos y multas

En marzo el descuento brindado fue del 5 por ciento de descuento sobre el pago del refrendo vehicular 2023 a través de la página http://gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/vehicular/ o en tiendas de conveniencia. El descuento en enero y febrero fue de 10 por ciento.

En la Recaudadora 00, ubicada en el Centro de Guadalajara, algunos usuarios tuvieron suerte porque hicieron su trámite de forma rápida, aunque señaló que no recibió las tarjetas de circulación de forma física.

Jorge Hinojosa dijo que acudió hasta marzo porque en enero y febrero había mucha gente y debía sacar cita.

“Vine a pagar refrendo de moto, fueron 377 pesos, y de vehículo, 797 pesos. Me tardé entre cinco y ocho minutos, fue muy rápido. Aunque desde el 2021 ya no entregan las tarjetas de circulación, más que el recibo de pago”. Indicó que tampoco le han llegado a su domicilio. “Me dijeron que tenía que ir al Archivo General, con mi recibo original. Lo que hago es cagar los recibos en mi automóvil, por si me detienen”.

Pedro de Anda también llegó a pagar el refrendo, porque el año pasado tuvo que pagar los recargos por pasarse del tiempo establecido, lo que aumentó mucho el monto. “Fue muy rápido, hay poca gente. Tardé 10 o 15 minutos. Prefiero venir porque se me hace más seguro, he hecho trámites en línea y son más tardados en aparecer los pagos”.

¿Cuánto cuesta el Refrendo 2023?

Los costos fijados en la Ley de Ingresos 2023 por el pago del derecho anual de refrendo para vehículos (autos, camionetas, tractocamiones, etc,) quedó establecido en 734 pesos. En el caso de las motocicletas, los propietarios deberán pagar 314 pesos por este derecho.

¿Cuánto cuestan las multas?

La multa por pagar el Refrendo 2023 después de marzo es de 10 UMAS, que equivale a mil 037 pesos. La UMA está a 103.74 pesos.

Además, el área de comunicación social detalla que los recargos son del 1.47% mensual sobre el monto del refrendo.