Recurren aplicaciones de préstamos a prácticas de extorsionadores

Haber solicitado un préstamo vía una aplicación digital desató un viacrucis para la señora María Victoria, que ha padecido acoso y amenazas.

María relató que, por dificultades en un negocio familiar, necesitaba liquidez y recurrió a estas compañías que conoció por redes sociales. Explicó que en los primeros préstamos todo funcionó sin problemas; pero luego de tener un retraso al pagar empezaron las amenazas, agresiones y el uso de su información personal para acosarla y acceder a sus contactos para presionar. Comentó que incluso difundieron una imagen suya con un obituario refiriendo que había muerto y que su familia requería apoyo financiero.

“Pedirles a las personas no caer, no acercarse a este tipo de empresas porque se van a ver envueltos en muchos problemas. A mí me da vergüenza todo lo que está pasando, esas empresas se aprovechan de la necesidad y de que le das aceptar a sus condiciones y toman todos tus datos”, dijo.

Añadió que acudió a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) pero no la pudieron apoyar porque este tipo de aplicaciones que ofrecen financiamiento no están reguladas e incluso podrían estar operando desde otro país. Comentó que presentará denuncia ante la Fiscalía del Estado por el mal uso de su información personal y a la espera de que se frene el acoso en su contra.

La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que identificó publicidad maliciosa de páginas de internet y aplicaciones digitales que ofrecen préstamos inmediatos. El modus operandi de los estafadores consiste en ofrecer, por medio de las redes sociales, préstamos atractivos y sin requisitos; y después, para requerir el pago de la deuda, recurren a la intimidación o extorsión de los deudores, así como el cobro de intereses excesivos. Recomiendan no descargar aplicaciones que no tengan el respaldo de una institución financiera.

Se ha detectado este tipo de prácticas en aplicaciones como Uni Peso, MCrédito, Nemon Cash, Yumi cash, Cash cash, Cash Box entre otras.

JM