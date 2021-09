Recuperación económica debe ser el tema central de la Legislatura federal: Mauro Garza

El objetivo de quienes integran la nueva Legislatura federal debe ser aprobar las medidas necesarias para concretar la recuperación económica del país, señaló el diputado federal Mauro Garza Marín; dijo que como integrante de la 65 Legislatura llega con la expectativa de que haya discusión, debate y análisis de los temas para alcanzar puntos de encuentro.

“Poner en el centro de la discusión la reactivación económica, es algo fundamental. Este gobierno eliminó apoyos al emprendimiento, eliminó ProMéxico que servía para atraer la inversión al país y ahí están las cifras con una reducción de 11% en inversión extranjera directa”, dijo.

Garza Marín rechazó que el acercamiento entre el gobernador y el presidente vaya a provocar que los diputados federales de Movimiento Ciudadano (MC) sean menos críticos con la administración federal.

“Queremos ser una oposición responsable, en aquellos puntos donde esperemos recapacite y vengan propuestas que apoyen y den rumbo a la reactivación económica por supuesto que las vamos a apoyar; pero si se sigue apostando a caprichos de proyectos faraónicos como la refinería o el tema del aeropuerto, vamos a ser críticos y estaremos señalándolo”, apuntó.

Consideró que el Gobierno federal no puede negar la realidad de los estragos de la pandemia, como el aumento de la marginación con 3.8 millones de personas pobres más, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). En el tema de salud, dijo que se debe revertir el mal manejo de la contingencia y la falta de medicamentos para enfermos de cáncer. En seguridad, afirmó que deben trabajar ante el incremento de feminicidios y homicidios violentos; aseveró que la estrategia de “abrazos no balazos” no ha sido la adecuada.

El legislador adelantó que la primera iniciativa que presente tendrá que ver con agenda digital y conectividad para impulsar reducir la brecha de desigualdad entre quienes tienen acceso a Internet para estudiar o trabajar y quienes carecen de lo básico. Refirió que también le entrará al tema de la política energética que calificó como un fracaso con pérdidas millonarias en Pemex y daño al medio ambiente al no apostarle a energías limpias

De cara a la discusión del presupuesto 2022, el emecista dijo que espera que el presidente cumpla con sus promesas de apoyar para solucionar el abasto de agua en Guadalajara y a proyectos de movilidad como la línea 4 del tren ligero a Tlajomulco. Añadió que regresará constantemente al distrito ocho y que estará buscando gestionar recursos para Guadalajara y apoyar al próximo presidente municipal Pablo Lemus.

JM