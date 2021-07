Reclaman cuerpo de su madre en cuenta de gobernador de Jalisco; Fiscalía les responde

Ángela Díaz exigió en la página de Facebook del gobernador de Jalisco que por favor le entreguen el cuerpo de su madre Patricia Carranza de la Torre, quien primero fue privada de su libertad y luego fue localizada sin vida. Tras dos meses de encontrarla aún no la entregan, la Fiscalía aseguró que es porque todavía les falta más trabajo por realizar.

Díaz le escribió lo siguiente al gobernador alrededor de las 12:30 horas: “De nuevo intento llamar su atención y ojalá en esta ocasión sí tenga éxito, hace varios meses le pedí ayuda para que nos apoyará a agilizar la búsqueda de mi madre Patricia Carranza de la Torre, cosa que nunca hicieron, no les importó que en casa le estuvieran esperando sus hijos, mismos que son menores de edad”, dice el post en la red social.

“Y hoy sólo quiero decirte que te basta una llamada para que me entreguen el cuerpo de mi madre, ya será casi dos meses que identifiqué su cuerpo y no es posible que no me la puedan dar, ¿para qué la quieren? Entréguenme lo que es mío, es mi mamá, yo la busqué, yo la encontré. Ten piedad de estos tres hijos, la buscamos tantos meses y hoy que la encontramos, ¿Cuánto más debemos esperar?. Ni siquiera pido justicia por qué sé que no la habrá, me conformo con que me entreguen a mi madre pronto, ¿hace falta más?”, sentenció Díaz en la publicación.

Por su parte, la Fiscalía de Jalisco emitió un comunicado destacando que siguen con los peritajes, textualmente dice lo siguiente: - “Derivado del trabajo permanente que lleva a cabo la dependencia estatal para la búsqueda y localización de personas desaparecidas fue posible localizar los restos de la víctima en un punto de inhumación clandestina el cual era trabajado por la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas (FEPD) en el municipio de Tonalá”, señaló el texto.

“Una vez que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) realizó el procesamiento de los restos localizados en el lugar y derivado de los trabajos de gabinete que lleva a cabo la FEPD se obtuvieron datos de la pre-identificación de la víctima, lo que se hizo del conocimiento de sus familiares quienes por las características físicas presumían que se trataba de la mujer que se encontraba desaparecida”, continúa el comunicado.

Por último, la información salida de la Fiscalía especificó que por la condición en que se encontraron los restos, se solicitó la prueba de ADN para realizar las confrontas específicas y una vez finalizado el proceso entregaran el cuerpo a su familia, situación que aún no terminan, en todo momento señalan que han estado informando a los familiares de la víctima de aproximadamente 41 años.

JM