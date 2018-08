Reciclar en lugar de prohibir, proponen industriales del plástico

Empresarios dedicados a la producción de bolsas de plástico en Jalisco, acudieron al Congreso de Jalisco para solicitar que no se les satanice y proponer que, en lugar de prohibir utilizar sus productos, se apueste por un programa efectivo de reciclaje en todo el estado.

José Anguiano González, integrante de la Asociación de Industriales de Bolsas de Plástico (Inboplast), detalló que la propuesta que hicieron a las legisladoras Lourdes Martínez y Verónica Jiménez, que presentaron la iniciativa sobre el tema, fue que consideren aplicar un plan de reciclaje que beneficie al medio ambiente y a la economía.

“Sí nos han satanizado, somos a veces los malos de la película. Necesitamos que nos conozcan más y vean que es lo que estamos haciendo. Proponemos un plan de recolección de residuos para que esas bolsitas lleguen otra vez a nuestra industria. Que la iniciativa esté bien sustentada. Las bolsas se reciclan, todos los industriales reciclamos nuestras bolsas primero por costos, la materia prima nueva es muy cara y el plástico reciclado es más barato”, argumentó.

Por su parte, la legisladora de Movimiento Ciudadano Verónica Jiménez Vázquez dijo que no pretenden afectar a ningún sector y que seguirán consultando su propuesta a todos los involucrados. La diputada reiteró que se busca inhibir la generación de productos de plástico de un solo uso, aclaró que mientras no se concrete la regulación, no habrá restricciones para la comercialización de bolsas, popotes y productos de unicel.

“De hecho hay apertura de parte de los industriales, disposición y compromiso con medio ambiente, el tema de ser empresas socialmente responsables y sobre todo que muchas de ellos ya utilizan materiales reciclados”, comentó.

Sobre la propuesta de los empresarios de aplicar un programa de reciclaje, Jiménez Vázquez dijo que se buscará trabajar con los municipios para que cumplan con las normas respecto a la separación de residuos sólidos y concretar esquemas de reciclaje efectivos.

La iniciativa respecto a la restricción de usos de productos de plástico está en revisión en la Comisión de Medio ambiente, se turnó para dictaminación al diputado priista Salvador Arellano. Según la propuesta que se revisa la prohibición aplicará en el año 2020.

En la iniciativa se argumenta que en Jalisco se generan seis millones 935 mil 929 kilogramos diarios de residuos domésticos. El material inorgánico que más se genera es el plástico (13%), principalmente el de un solo uso, como popotes, bolsas de acarreo, vajillas desechables, botellas PET, empaques y envolturas.

NM