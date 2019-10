Rechazan descuentos en predial para mujeres jefas de familia

Para no mermar los ingresos de los ayuntamientos, diputados de la Comisión de Hacienda rechazaron la propuesta de considerar descuentos de 50% en el pago de predial para mujeres jefas de familia. El presidente de la Comisión, Ricardo Rodríguez, recordó que el Congreso sólo puede modificar las propuestas presentadas con el aval de los municipios, que no aceptaron el planteamiento. Argumentó que es más efectivo considerar los apoyos dentro de los egresos de la administración pública y no en sus ingresos pues se afectaría la recaudación para garantizar la prestación de servicios públicos. Lo que sí se mantiene son los descuentos para adultos mayores y personas con discapacidad.

La diputada priista Sofía García votó en contra de las propuestas de Guadalajara, Zapopan y Puerto Vallarta; advirtió que incluyen esquemas de aumentos progresivos.

En el caso de Zapopan, el diputado perredista Enrique Velázquez, solicitó pedir al ayuntamiento explique por qué decidió suprimir el descuento en el predial a los propietarios de viviendas que tengan calentadores solares o sistemas de captación de agua de lluvia. También la diputada panista Irma de Anda se reservó artículos de la iniciativa zapopana.

La comisión avaló 125 proyectos de leyes de ingresos municipales con aumento promedio entre 4.8% al 10%, en el cobro de impuestos, derechos y aprovechamientos.

Unifican cobros por transparencia

Para atender una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diputados de la Comisión de Hacienda ajustaron los cobros en materia de solicitudes de información. A los 125 proyectos de leyes de ingresos se incorporó que será gratuita la entrega de hasta 20 copias simples, a partir de la hoja 21 el costo será de 50 centavos. Las copias certificadas costarán 20 pesos, si la información se entrega en disco compacto el cobro será de diez pesos y 70 en USB, estos cobros no aplican si el solicitante lleva su unidad de almacenamiento. Se especifica que no se podrá cobrar por la búsqueda de la información.

