Rechazan declaratoria de desastre por lluvias en Zapopan

El secretario General de Gobierno, Roberto López Lara, informó que no fue aceptada la declaratoria de desastre que presentó el gobierno municipal de Zapopan al Fondo Estatal de Desastres Naturales (Foeden), para atender las afectaciones que vivieron cientos de familias con las lluvias de hace una semana.



"No fue posible acceder a ese fondo, de acuerdo a las reglas de operación, porque esas personas están en un cauce de un río federal, y es por eso que no pueden acceder, están alertados y tienen muchos años ya esas viviendas, de que lamentablemente han pasado muchas administraciones y siguen ahí".





En cuanto a los daños ocasionados en la colonia Alcalde Barranquitas, en Guadalajara, manifestó que la empresa contratada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero, será la encargada de las indemnizaciones a las familias.

LS